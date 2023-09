Si tím Sophie alebo tím Joe? Ako celebrity dokážu ovplyvniť, ako vnímaš ich rozchod, a prečo im to Tiktok kazí

Nepoznáme ich osobne, ale detaily ich rozvodov a rozchodov sledujeme s veľkým záujmom.

Brad a Jennifer. Brad a Angelina. Tom a Gisele. Johnny a Amber. Kim a Kanye. A teraz aj Sophie a Joe.

Nepíše o nich iba bulvár, celebritným rozvodom a rozchodom sa venujú aj seriózne médiá, pravidelne o nich informuje napríklad New York Times a pozície ako reportérka internetovej kultúry či reportér venujúci sa celebritám sa ustálili v redakciách, podcastoch a na sociálnych sieťach. Aj na tvojich sociálnych sieťach.

Tie dokážu ovplyvniť tvoj pohľad na daný pár a ich rozvod skôr, ako stihneš prečítať relevantné články o tom, kto čo povedal. Takto funguje cyklus správ a online reakcií na rozvod známeho páru.

Návod na oznam o rozvode

Dospeli sme k spoločnému rozhodnutiu priateľsky ukončiť naše manželstvo, uviedli v spoločnom vyhlásení Sophie Turner a Joe Jonas, ktoré zverejnili ako zdieľaný post na Instagrame. „Toto je skutočne jednotné rozhodnutie a úprimne dúfame, že každý bude rešpektovať naše želania týkajúce sa súkromia pre nás a naše deti.“

Aj tebe udrelo do očí, že toto vyhlásenie znie rovnako ako vyhlásenia desiatok celebritných párov, ktoré v uplynulých rokoch prešli rozvodom? Vždy je reč o spoločnom rozhodnutí a prosbe o rešpektovanie súkromia. Celebrity nás púšťajú do svojho súkromia viac ako kedykoľvek predtým, zapájajú sa do reality show alebo podrobne dokumentujú svoj život na sociálnych sieťach, ale rozvod – do ktorého sú zapletené peniaze, dobré meno a neraz aj deti – ostáva v rukách ich publicistov a právnikov. Málokedy sa vyjadria viac ako troma nacvičenými vetami.

Bez ohľadu na počet žiadostí o súkromie sa však vždy objaví armáda ľudí – od novinárov cez fanúšikov až po komentátorov online diania –, ktorí sa „prípadu“ chytia. A tak paralelne so súdnymi pojednávaniami prebieha aj jedno internetové, ktorého verdikt by mohol porazenej strane spomaliť či až zničiť kariéru.

Rozvodmi žijú médiá aj algoritmy

Najprv prišli bulvárne médiá. Z prvých titulkov to vyzeralo, že 27-ročná Turner si ešte chce užiť mladosť a má radšej párty ako starostlivosť o deti. Správy o rozvode aj detaily o dôvodoch na rozvod prinášajú predovšetkým Daily Mail a TMZ, populárne bulvárne médiá, ktoré celebritami žijú a ich prvé hlásenia sú takmer vždy presné, hoci väčšinou prvotne neoverené.

Potom sa zapojili ďalšie médiá, ktoré získali súdne dokumenty, a postupne vznikol aj kompletný timeline, ktorý Jonasovi veľmi nepomáha. Momentálne sa súdia o deti, a hoci ani jeden z nich zatiaľ neposkytol rozsiahly rozhovor, médiá využívajú aj staré záznamy a snažia sa potvrdiť alebo vyvrátiť tvrdenia v súdnych dokumentoch.

Tlak zo strany médií neutícha, na každú kritickú vetu o Turner však pribudli desiatky článkov plných obhajoby a státisíce videí a tvítov (x-ov?) s označením #teamsophie. Vogue, Glamour aj Rolling Stone ju podporili, tiktokeri vypustili dnes už virálne videá, v ktorých vyvracajú falošné obvinenia, v talkshow The View Jonasa kritizovali za to, že sa sťažuje na starostlivosť o deti. Argumentovali, že sú to aj jeho deti a nedostane medailu len preto, že sa o ne stará.

Práve sociálne siete sú konečná zastávka správ a tiež miestom, kam šmatlavé ručičky celebrít a ich PR tímov nedosiahnu. Nezáleží na tom, že sleduješ oboch, že lajkuješ scény so Sansou aj úryvky koncertov Jonas Brothers, v istom bode ti tvoj feed sám prezradí, komu podvedome zrejme nadŕžaš v rozvode. Ako?

Buď budeš vidieť videá podporujúce Jonasa, alebo videá podporujúce Turner. Buď nájdeš časti starých rozhovorov s Turner o jej depresii a o tom, že sa chce usadiť, alebo citáty z nových vyjadrení o tom, že Turner si ešte chce vychutnať mladosť a má radšej párty ako svoje deti. Aj keď ešte nemáš vytvorený názor, algoritmus už predvída, komu budeš v rozvode držať palce.

Podľa stránky Buffer, ktorá sa venuje sociálnym sieťam, tiktokový algoritmus berie do úvahy mnoho faktorov. Od toho, čo lajkuješ, ktoré videá dopozeráš a koho sleduješ, až po to, či si video pozastavíš, uložíš alebo okomentuješ. Tvoj feed ovplyvňuje aj jazyk, v ktorom zvyčajne videá sleduješ, či heštegy alebo playlisty, ktoré si prezeráš.

Zdroj blízky celebrite je často samotná celebrita

V médiách sa zvyčajne už pred oznamom o rozvode začnú objavovať správy, niektoré zrejme podsunuté priamo celebritami. V prípade Jonasa a Turner napríklad čítame o nezhode v hodnotách a nejednotnom rozdelení rodičovských povinností, ktoré pochádzajú od „zdroja blízkemu Jonasovi“.