RECENZIA: Bod obnovy je najlepšie česko-slovenské sci-fi nového milénia

Ako hodnotíme nový česko-slovenský sci-fi triler?

Ako by asi vyzeral svet, v ktorom by nás mohli neustále oživiť vždy, keď zomrieme? Bolo by to vôbec správne alebo by to bolo „proti prírode“? Kto by na tom vlastne profitoval a kto by to zneužil? Aj nad týmito otázkami sa zamýšľali tvorcovia nového česko-slovenského kriminálneho sci-fi trileru Bod obnovy.

Už vo štvrtok si ho budeš môcť ísť pozrieť do najbližšieho kina. A veru by si mal. Je to totiž to najlepšie, čo v rámci žánru science fiction na domácej pôde vzniklo za veľmi dlhý čas. Snímku režíroval Robert Hloz a tiež sa spolu s Tomislavom Čečkom a Zdenkom Jecelínom podieľal na scenári.



Príbeh ťa zavedie do roku 2041, keď ľudia majú právo na oživenie po nehode či inej neprirodzenej smrti. Je jedno, či ich zrazí auto, zastrelí vrah alebo či sa zrútia zo skaly. Rovnako ako je jedno, či majú 8 alebo 50 rokov. Musia si len každé dva dni pravidelne vytvárať digitálnu zálohu svojej osobnosti – takzvaný Bod obnovy.

Zdroj: Continental Film

Chladnokrvná vražda s množstvom otáznikov

Hlavnou hrdinkou filmu je detektívka Em (stvárnila ju Andrea Mohylová, pre ktorú ide o debut na poli celovečerného kinofilmu) s temnou minulosťou. Jej manžela zavraždili, no nebolo možné ho „obnoviť“.



Jediné, čo jej zostalo, sú nahraté spomienky. Na utápanie sa v dávnych časoch však nemá čas, pretože musí vyriešiť chladnokrvnú dvojnásobnú vraždu, ktorá je zamotanejšia, než by sa na prvý pohľad zdalo.



Súvisí totiž so záhadnou teroristickou organizáciou, snažiacou sa nastoliť starý poriadok, keď šanca na obnovu po smrti neexistovala.

Hlavným podozrivým v celom prípade je Viktor Toffer (Milan Ondrík). Em ho má ako prioritu v hľadáčiku, no pri vyšetrovaní naráža na jednu prekážku za druhou a zisťuje, že nie všetko musí byť nevyhnutne tak, ako to verejnosti prezentujú médiá. V snahe odhaliť pravdu sa sama stáva terčom.





Zdroj: Continental Film

Najpríjemnejšie prekvapenie tohto roka

Napriek tomu, že pred revolúciou vznikli inovatívne diela napríklad Karla Zemana, Václava Vorlíčka, Otakara Vávru alebo Jindřicha Poláka a neskôr potešili „svetielka nádeje“ ako Akumulátor 1, Probudím se včera či Dôverný nepriateľ, sci-fi je v našich a susedných českých končinách od nového milénia takmer neexistujúcim žánrom.



Ambiciózny tridsaťštyriročný rodák z Brna Robert Hloz si povedal, že to zmení. Jeho debut totiž búra konvencie, vyhýba sa klišé aj pátosu. Mladý Čech prináša konečne formálne prepracovaný, efektný, scenáristicky funkčný a dramaturgicky až prekvapivo vyzretý sci-fi triler.



Bod obnovy nie je žiadnou lacnou rozprávočkou, ktorá sa „snaží hrať na Ameriku“, ale komplexné a v podstate aj mimoriadne filozofické dielo s jasným presahom, držiace sa pri zemi. Hloz umne pracuje s tým, čo má, a precízne buduje atmosféru aj napätie.



Pridáva a uberá tempo podľa toho, ako si príbeh vyžaduje. Diváka postupne namotáva, zatajuje informácie, len aby odokryl vo finále esá v rukáve. Ide skutočne o zatiaľ najväčšie a najpríjemnejšie filmové prekvapenie tohto roka. Obzvlášť po nie úplne vábivom traileri, ktorým sa však rozhodne netreba dať odradiť.

Zdroj: Continental Film

Vizionár ovplyvnený tými najlepšími dielami

Okrem vyššie spomenutých superlatív si divák príde na svoje, aj čo sa týka hereckých výkonov. Ondrík je už štandardne výborný, Václav Neužil mladší hrá agenta, na ktorom „niečo parádne smrdí“, a skúsený Matěj Hádek sa do roly chlapíka, čo vie v správny čas nahodiť masku, vžil skvele.



No a na to, že Mohylová počas celého filmu takmer nezmizne z plátna, sa s hlavnou úlohou popasovala úctyhodne. Hloz je vizionár ovplyvnený tými najlepšími dielami žánru, na ktoré tiež nenápadne odkazuje.



Ukazuje tu naplno svoj talent a nepochybne bude všetkých zaujímať, s čím príde do kín najbližšie. Jeho debut je totiž najlepším česko-slovenským sci-fi filmom nového milénia. Jeho najväčšou výhodou je, že zaujme bežného aj artového diváka, pretože má dostatok nástrojov na to, aby si obe skupiny získal.



Nehovoriac o potenciáli na pokračovanie či dokonca na franšízu. Je až zarážajúce, že Bodu obnovy niet veľmi čo vytknúť. Určite nie je dokonalý. Príbeh by mohol byť oveľa prepracovanejší a hlavná hrdinka výraznejšia a presvedčivejšia.



Potešilo by aj viac efektov, no je skvelé a fascinujúce, že takýto film vôbec vznikol a nastavil novú latku, ktorú (dúfajme) budú chcieť ďalší tvorcovia prekonať. To môže byť prínosom nielen pre domácu kinematografiu, ale aj pre divákov. Bod obnovy získava osem a pol bodu z desiatich.