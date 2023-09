FOTO: Český glamping OOTOOLNO sa pýši svetovým dizajnom. Môžeš stráviť noc v „levitujúcej“ chatke, no aj na pevne zemi

Zakladateľ projektu vyhorel v práci a potreboval zmenu. V lese na Vysočine umiestnil „lietajúcu“ chatku, neskôr sa k nej pridala aj dizajnová stavba na zemi.

Jiří Brada, zakladateľ projektu OOTOOLNO, predstavil inovatívny koncept kempingového zážitku na Vysočine v Českej republike pred štyrmi rokmi. Jeho víziou bolo vytvoriť miesto, kde môžeš stráviť nezabudnuteľnú noc v prírode. V tom čase pracoval v nadnárodnej spoločnosti, jeho telo mu však dalo signál, že potrebuje povoliť. Bolo to pre neho náročné obdobie plné stresu a preťažovania. Potreboval nájsť vlastný priestor na upokojenie tela a mysle. Vtedy mu v hlave napadla prvá myšlienka na vznik OOTOOLNA.

Jiří Brada vytvoril projekt s cieľom prinášať ľuďom unikátne pobytové koncepty. „Uvedomil som si, aké je dôležité nájsť si čas sám pre seba. Naučiť sa kvalitne odpočívať, ​​fyzicky aj mentálne. Vystúpiť aspoň na moment z online sveta a vrátiť sa späť k sebe a prírode. Na týchto základoch stojí celá filozofia našich ootoolničiek,“ opisuje nám začiatky Brada.

Do vývoja projektu „vrazil“ milióny korún, presný rozpočet vopred stanovený nemal. Dodáva však, že „strop“ určite prekročil. Prírodu českej Vysočiny najskôr skrášľovala „levitujúca“ chatka medzi stromami, neskôr sa k nej pridala stavba na zemi. Ak miluješ dobrodružstvo, noc v chatke vo vzduchu stojí 140 eur, noc v klasickej chatke ťa vyjde 127 eur.

Zakladateľ projektu Jíři Brada. Zdroj: OOTOOLNO

Štyri metre vo vzduchu, no aj pevne na zemi

Ako sme na začiatku spomínali, v rámci OOTOOLNA sa môžeš rozhodnúť, či chceš stráviť pobyt vo vzduchu alebo v klasickej chate na zemi. Vďaka veľkému záujmu však pripravujú novinku, keď sa budeš môcť ubytovať už aj na vode. Cieľom bolo vytvoriť tri elementy: voda, vzduch a zem.

V lese na Vysočine nad zemou nájdeš malú drevostavbu. Na strome ju držia napnuté silné laná umiestnené medzi kmeňmi. V rámci tohto moderného glampingu si môžeš užívať maximálne pohodlie a zároveň byť súčasťou prírody. Domček je plne vybavený, navrhnutý tak, aby zapadol do prírodného prostredia a žiadnym spôsobom ho negatívne neovplyvňoval. Je tam všetko, čo k pohodliu potrebuješ, plusom je unikátny výhľad do celého lesa. Nájdeš v ňom veľkú posteľ, WC, malú kuchyňu aj vonkajšiu terasu.

Pre Jirka Bradu to bola zo začiatku bláznivá myšlienka, no nakoniec sa im domček podarilo do vzduchu umiestniť. Ak premýšľaš, ako sa hostia do chatky dostanú, Brada dodáva, že je to veľmi jednoduché. Je pri nej rebrík, ten si ľudia odomknú a k chate následne „zaháknu“.

V galérii si pozrieš, ako vyzerá chatka vo vzduchu.

„Tento projekt prináša jedinečný koncept, ktorý nemá vo svete obdoby. Klasické domy na stromoch sú k nosným stromom pevne pribité, čo predstavuje invazívny zásah. Stromy obmedzujú v raste a zasiahnu navždy ich osud. Naše riešenie je v tomto unikátne, zavesenie medzi stromami je úplne neinvazívne a umožňuje chatku kedykoľvek zložiť, premiestniť a zanechať les nedotknutý,“ hovorí. Majiteľ dodáva, že dôležitá je v prvom rade bezpečnosť. Keď je silný vietor, chatka sa veľmi hýbe. Vtedy tam, samozrejme, nikto prísť nemôže.