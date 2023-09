„Mawar“ dostal miesto stopky titulový zápas v RFA. Známy rozhodca sa preto odmieta zúčastniť na turnaji, vraj by mal dostať trest

Podľa rozhodcu, ktorý rozhodoval už aj turnaj UFC a má najvyššiu licenciu kategórie A od medzinárodnej asociácie GAMMA, by mali Tadeáša „Mawar“ Růžičku suspendovať.

V rozhovore pre MMA Shorties známy český MMA rozhodca Jakub Müller povedal, že sa v novembri odmieta zúčastniť na pražskom turnaji organizácie RFA, s ktorou spolupracuje, pretože na nej bude mať titulový zápas kontroverzný zápasník Tadeáš „Mawar“ Růžička.

Ako sme informovali v júli, na sociálnych sieťach sa objavilo video, na ktorom Růžička údajne zbil do bezvedomia neznámeho muža.



Následne sa mu vysmieval a urážal ho, keď ležal na zemi. Potom sa ho ešte agresívne snažil prebrať fackami. Po zverejnenom videu dostal Mawar stopku v Oktagone MMA, kde kedysi zápasil.





Zástupcovia ďalších organizácií, v ktorých sa Čech predstavil, ako Clash of the Stars či práve RFA síce vyjadrili znepokojenie, no neboli takí ostrí ako promotér Ondřej Novotný, podľa ktorého je to jedna z najnechutnejších vecí, aké za posledných 25 rokov videl.



Namiesto stopky však v RFA dostal napokon Růžička šancu zabojovať o titul, aj keď prípad napadnutia spomínaného muža stále vyšetruje polícia a vec tak nie je uzavretá. Šancu stať sa šampiónom bude mať 11. novembra v Prahe proti Jacobovi Mikulovi (pôjde o Real Fight postojárske pravidlá vo váhe do 70 kilogramov). Organizácie RFA a IAF v tomto dátume oznámili spoločný turnaj.





Zdroj: Oktagon MMA



Jakub Müller, ktorý sa už skôr ostro vyjadroval na adresu Mawara, potvrdil svoje stanovisko a nechce mať s týmto podujatím nič spoločné. Podľa rozhodcu, ktorý rozhodoval už aj turnaj UFC a má najvyššiu licenciu kategórie A od medzinárodnej asociácie GAMMA, by mali Růžičku suspendovať, kým celý prípad vyšetrí polícia.



„Ako rozhodca na to hovorím asi to, že ja sa osobne na turnaji rozhodne nezúčastním. V NBA dostal Ja Morant trest na 25 zápasov za to, že sa na Instagrame ukázal so zbraňou. Pritom nikomu nič neurobil. A to sa bavíme o superhviezde s platom 197 miliónov dolárov za päť rokov,“ povedal Müller.

„V MMA momentálne žiadna kultúra nie je ani vzdialene, takže môžeme pokojne vidieť v prenose zápasiť odsúdeného vraha proti niekomu, kto bol odsúdený za ťažké ublíženie na zdraví. Avšak ja ako rozhodca si môžem vybrať, čo pískať nebudem,“ dodal.

MMA rozhodca Jakub Müller. Zdroj: Archív Jakuba Müllera

Promotér RFA Boris Marhanský v rozhovore pre Sport.cz prezradil, že sa po tom, ako sa stretol s Mawarom a tiež jeho právnikom, postavil na ich stranu. Napriek tomu ho aj skritizoval.



„Mne osobne sa jeho komunikácia smerom k novinárom a ľuďom, ktorí ho kritizujú, nepáči. Myslím si, že by mal mať väčšiu pokoru a možno by mal dať nejaké ospravedlnenie a komunikovať normálne,“ povedal promotér.



„Je to nejaký jeho image McGregora, ktorý si buduje. Nesúhlasím s tým, ale je to na ňom. Ja si v každom prípade po tých všetkých informáciách nemyslím, že by mu mal hroziť nejaký trest alebo odsúdenie,“ dodal s tým, že spomínané video je naozaj hrozné. „Ja ako osoba, ktorá sa celý život venuje športu, sa s tým v žiadnom prípade nedokážem stotožniť. Športovci by sa mali vedieť správať,“ uzavrel Marhanský.