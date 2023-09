Beyoncé, Jay-Z, Basquiat a krvavý diamant: Gen Z si ide značku Tiffany & Co., toto všetko by si o nej mal vedieť

V 40. rokoch 19. storočia značka získala vďaka nenapodobiteľnému dizajnu pomenovanie „Diamantoví králi“. Neskôr však značku obvinili, že obchoduje s diamantmi, ktoré pochádzajú z konfliktných oblastí.

Tiffany & Co. pôsobí na trhu už od roku 1837, dnes patrí francúzskemu luxusnému konglomerátu LVMH, ktorý značku odkúpil za 16,2 miliardy dolárov. Okrem ikonických modrých škatuliek s bielou stuhou si ju mnohí spájajú s filmom Raňajky u Tiffanyho, v ktorom herečka Audrey Hepburn postávala s kávou a so šiškou v ruke práve pred výkladom luxusného klenotníctva. Značku stále mnohí vnímajú ako „starú školu“, no samotný „brand“ má už dávno ambície zacieliť práve na generáciu Z.

Podľa portálu Myzillion generácia Z predstavuje 5 % všetkých nákupov diamantových šperkov značky. Tiffany & Co. je podľa reportu spoločnosti Fast Company na 10. mieste v zozname 50 najinovatívnejších spoločností na svete v roku 2023. Prvé luxusné produkty pritom kupoval pre svoju manželku už Abraham Lincoln.

Dnes si ich lacnejší strieborný prsteň kúpiš za 475 dolárov, prepracovaný briliantový prsteň za 22 300 dolárov. Obľúbený náhrdelník Tiffany Heart stojí 250 dolárov, drahší doplnok z 18- karátového zlata môže byť tvoj za 30 000 dolárov. Populárny náramok „Cuff“ v striebornej farbe kúpiš za 2 400 dolárov, v zlatej ťa bude stáť 36 000 dolárov. Ak pokukuješ po perlových náušniciach od „Tiffanyho“, priprav si 350 dolárov. Drahšie náušnice z ružového zlata stoja 30 000 dolárov.

Určite ti neušla ani veľkolepá kampaň, v hlavnej úlohe Beyoncé a Jay-z, ktorou chceli osloviť mladšiu generáciu. Napriek hviezdnemu obsadeniu kampaň označili za kontroverznú. V článku sa dozvieš, čím kampaň šokovala, ale aj prečo je farbou značky tyrkysová a iné zaujímavosti.

Zdroj: Tiffany & Co.

V začiatkoch posielali ľuďom domov katalóg, zamerali sa na elitu

Značka Tiffany & Co. bola založená v roku 1837, založil ju úspešný podnikateľ Charles Lewis Tiffany, neskôr ju viedol jeho syn Louis Comfort Tiffany. „Brand“ prešiel pozoruhodným vývojom a z obyčajného šperkárstva sa vypracoval na svetoznámu značku. Tajomstvo úspechu nie sú len výnimočné šperky, ale aj neustále inovácie a špičkové remeselné spracovanie.

Prvý butik otvorili v New Yorku na 259 Broadway, dnes majú má viac ako 326 obchodov po celom svete. Ešte predtým však rodina otvorila papiernictvo s galantériou. Úplne prvá denná tržba bola „smiešnych“ 4,98 dolára. Dnes už by si za takú sumu nekúpila ani len krabičku na prsteň, tá stojí 950 dolárov.