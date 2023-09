Bývalému šampiónovi UFC vykradli byt počas zápasu. Prišiel o šperky v hodnote 150-tisíc eur

Doma ho čakalo nemilé prekvapenie.

Francúzskeho MMA zápasníka Cyrila Ganea okradli počas jeho zápasu so Sergheiom Spivakom v domácom Paríži, informoval o tom New York Post s odvolaním sa na denník LeParisien.



Bývalému šampiónovi UFC sa zlodeji vlámali do bytu v Nogent-sur-Marne a ukradli mu hodinky Rolex a ďalšie šperky v celkovej hodnote až 150 000 eur. Zápasník to zistil po tom, ako sa vrátil domov z víťazného zápasu.



Gane moldavského obra zdolal v druhom kole na technický knokaut. Z výhry sa však príliš dlho neradoval. Francúz začínal najskôr s thajským boxom a do MMA prešiel v roku 2018, pričom zbieral jedno víťazstvo za druhým.







Bol neporazený štyri roky a po šiestich výhrach v rade sa napokon prebojoval k titulovej šanci. Dočasným šampiónom sa stal po tom, ako zdolal nebezpečného Derricka Lewisa. Hneď nato ho však porazil prvýkrát v kariére Francis Ngannou.



Jeho ďalším premožiteľom sa stal Jon Jones, označovaný za najlepšieho zápasníka všetkých čias. Do UFC sa vrátil po rokoch, pričom prešiel z poloťažkej do ťažkej váhy a Ganea porazil už po dvoch minútach prvého kola na submisiu.



Francúzsky zápasník po sobotňajšej výhre nad Spivacom jasne povedal, že stále chce titul šampióna a plánuje sa znova čoskoro biť o UFC zlato. Na to však americká organizácia asi tak skoro nepristúpi a Gane bude potrebovať pravdepodobne ešte minimálne jednu výhru nad niekým z top päťky divízie ťažkotonážnikov.