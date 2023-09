Koncept Neue Klasse stelesňuje novú éru značky BMW. Bude síce elektrická a digitálna, no naďalej má zaručovať radosť z jazdy

Na autosalóne v Mníchove domáci výrobca ukázal koncept Neue Klasse, z ktorého už v roku 2025 vzíde sériový elektromobil novej generácie.

Masívny nástup elektrifikácie a rozsiahla digitalizácia v automobilovom priemysle má za následok, že viaceré popredné značky ohlasujú svoju novú éru, v rámci ktorej sa ich modely zásadne zmenia. Pekným príkladom toho je aj BMW, ktoré počas autosalónu v Mníchove okrem bežných noviniek jasne naznačuje svoje budúce smerovanie. Domáci výrobca totiž predstavil koncept Neue Klasse, z ktorého už v roku 2025 vzíde sériový elektromobil novej generácie. Zďaleka však nezostane len pri jednom modeli, pretože štúdia poukazuje na budúci dizajnový jazyk a technologickú výbavu hneď viacerých nových elektromobilov.

Nie je žiadnym tajomstvom, že Neue Klasse sa v prvom rade pretaví do sériovej podoby formou úplne novej generácie tradičného radu 3 s čisto elektrickým pohonom, koncept však poslúži aj ako odrazový mostík pre iné modely vrátane SUV. Aj napriek tomu, že Neue Klasse predstavuje vizuálnu revolúciu, jednotlivé detaily odkazujú na minulosť značky. Ikonické ľadvinky prejdú evolúciou, v rámci ktorej do nich budú integrované samotné svetlomety, predná časť pritom zaujme svojím negatívnym odklonom, čo je takisto odkaz na minulosť. Sme pritom svedkami veľmi krátkych previsov, veľkých 21" diskov kolies, no a nechýba ani tradičný sklon okna v C-stĺpiku, teda Hofmeisterova krivka.





Prevažne hranatá karoséria neskrýva svoj tradične agresívnejší podtón, najmä zadné svetlá však jemne pripomínajú skôr talianske vozidlá s ladnými krivkami. Nový zážitok ponúkne aj interiér, ktorý síce v tomto momente nadobúda veľmi futuristický nádych, jeho jednotlivé kľúčové prvky sa majú preniesť do reality. Reč je najmä o riešení BMW Panoramic Vision, teda obrovskom head-up displeji, ktorý premieta informácie po celej šírke čelného okna v jeho spodnej časti. Obsah je možné ľubovoľne meniť a presúvať či už v rámci okna, alebo priamo do displeja infotainmentu uprostred palubnej dosky. Z nej sa tak úplne vytratili konvenčné budíky.

Novinkou je aj veľmi moderný volant, ktorý dostal netradične umiestnené ramená vo vertikálnom smere, keďže tie v horizontálnom nahradia malé displeje s dotykovým ovládaním. Atmosféru v interiéri následne spríjemňuje rozsiahlo zastúpené náladové osvetlenie, ktoré sa mení v závislosti od režimu a pomocou farieb indikuje aj zmeny jednotlivých nastavení. Tou najdôležitejšou informáciou však je, že hoci BMW reflektuje trendy a pripravuje sa na elektrickú a digitálnu dobu, vodič nemá prísť o povestnú radosť z jazdy.

Žiadne presné technické parametre nám Neue Klasse zatiaľ neponúka, BMW však tvrdí, že práve nová generácia elektromobilov značky má priniesť citeľný technologický progres – batérie s oveľa menším obsahom ťažkých kovov ponúknu energetickú účinnosť vyššiu o viac ako 20 percent a zvládnu o 30 percent výkonnejšie nabíjanie. Vo výsledku tak nová elektrická sústava eDrive budúcej generácie zaručí o 30 percent vyšší dojazd a o 25 percent lepšiu efektívnosť v porovnaní s aktuálnymi elektromobilmi značky.