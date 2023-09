SUV ofenzíva značky Renault nemá konca. Zo slávneho modelu Scénic sa stáva elektromobil s ambíciou zaručiť dojazd 620 km

Elektrický Scénic E-Tech bude k dispozícii v dvoch výkonnostných verziách.

Akoby nestačilo, že Renault premenil niekdajší hatchback Mégane na elektrický crossover s dodatkom E-Tech a pôvodné veľkokapacitné MPV Espace vymenil za 7-miestne SUV, no a teraz spoznávame Scénic, z ktorého je, čuduj sa svetu, ďalšie SUV. Znie to až neuveriteľne, no len počas posledných pár rokov Renault ponúka až 6 nových vozidiel typu SUV – elektrický Mégane E-Tech, vynovenú Arkanu a úplne nový Austral, Rafale, Scénic a Espace.

Aj zdatnejší automobilový fanúšik sa tak v tejto ponuke veľmi ľahko stratí, pretože jednotlivé modely sa na seba až príliš podobajú.

Písal sa rok 1996, keď prišiel Scénic ako vôbec prvé kompaktné MPV a v roku 2023 chce Renault opäť ponúknuť niečo nové – novodobý Scénic E-Tech prichádza ako elektromobil, ktorý má zastúpiť prvý čisto elektrický rodinný automobil. Stojí na platforme CMF-EV a ponúknuť chce veľkolepú vnútornú priestrannosť, ktorá ťaží z rovnej podlahy, v ktorej je umiestnená trakčná batéria. Po vizuálnej stránke ide ruka v ruke so ostatnými SUV-čkami značkmi, odlíšiť sa však chce inak tvarovanými koncovými svetlami či atypickými diskami kolies.

Elektrický Scénic meria 4,47 x 1,86 x 1,57 m, pričom jeho rázvor je až 2,78 m, teda o 10 centimetrov viac než u elektromobilu Mégane E-Tech. Po jeho vzore však aj Scénic E-Tech dostal zapustené kľučky či tradične tvarovanú palubnú dosku – na výšku orientovaná 12,3" obrazovka infotainmentu, ktorej sekundujú 12,3" digitálne budíky. O presvetlenie kokpitu sa stará rozmerná panoramatická strecha Solarbay, ktorej priehľadné sklo je možné zatmaviť. Strecha sa pritom automaticky prepne do nepriehľadného stavu po zamknutí vozidla.

Batožinový priestor má 545 litrov, po sklopení zadných sedadiel sa objem navýši na 1 670 litrov. Hneď v úvode predaja si zákazník bude môcť vybrať z dvoch výkonnostných konfigurácii. Ako základ poslúžil predný elektromotor s výkonom 125 kW/170 koní a 280 Nm, zdrojom jeho energie bude pritom akumulátor s kapacitou 60 kWh s podporou 130 kW DC nabíjania. Takto výkonný Scénic E-Tech dokáže akcelerovať z 0 na 100 km/h za 9,3 sekundy, jeho udávaný dojazd v zmysle metodiky WLTP je viac ako 420 kilometrov.

Silnejšia verzia ponúkne elektromotor s výkonom až 160 kW/220 koní a 300 Nm, okrem vyššiu výkonu však ponúkne aj batériu s kapacitou až 87 kWh a až 150 kW DC nabíjanie. Vďaka väčšej kapacite tak má dojazd atakovať až 620 kilometrov (WLTP údaj), zrýchliť na stovku pritom silnejší Scénic dokáže za 8,4 sekundy. Cenové relácie zatiaľ zverejnené neboli.