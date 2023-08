Tremaine Emory údajne skončil v Supreme už po dvoch sezónach. Dôvody zatiaľ nie sú známe

Zdroje oboznámené so situáciou uviedli, že návrhár odchádza z pozície kreatívneho riaditeľa značky. Jeho kolekcia na sezónu jeseň/zima 2023 bude v predaji čoskoro.

Tremaine Emory údajne opustil pozíciu kreatívneho riaditeľa v spoločnosti Supreme, uvádza Complex. Dôvody nie sú známe, pričom jeho odchod zatiaľ nepotvrdilo vedenie značky ani samotný návrhár. Kolekcia na sezónu jeseň/zima 2023, ktorá bude v predaji čoskoro, má byť Emoryho poslednou.

Americký návrhár, ktorý založil aj vlastnú úspešnú značku Denim Tears a spolupracoval s Virgilom Ablohom, módnym domom Dior alebo so spoločnosťou Stussy, bol vôbec prvý kreatívny riaditeľ Supreme a na pozícii bol od februára 2022.

Odporúčané Drake predviedol jedinečný ružový pár tenisiek Nike Glide na koncerte v Los Angeles

Tremaine Emory na večierku módneho domu Balenciaga v rámci týždňa módy. Zdroj: Marc Piasecki/Getty Images For Balenciaga

Svoju prvú kolekciu pre Supreme predstavil vo februári tohto roku. Z jednotlivých návrhov na sezónu jar/leto 2023 sme mali veľmi dobré pocity, keďže medzi produktmi vyčnievali originálne modely vrchných vrstiev či nohavíc, ale aj zaujímavé doplnky, pre ktoré množstvo ľudí miluje Supreme.

V rovnakom duchu sa zatiaľ nesú aj ukážky z kolekcie na nadchádzajúce obdobie jeseň/zima 2023, ktorú vrelo prijali aj skalní fanúšikovia newyorskej značky. Emory dokázal za dve sezóny dodať spoločnosti Supreme vlastnú víziu vrátane spolupráce s rôznymi umelcami či kolegami zo sveta streetwearu, ako sú napríklad Cynthia Lu z Cactus Plant Flea Market, raper NBA YoungBoy a ďalší. Náhľad kolekcie nájdeš na webe.

Jedným z dôvodov, prečo Emory údajne skončil v Supreme, môže byť zdravotný stav, pretože začiatkom tohto roku hovoril v podcaste Started from the Bottom s Justinom Richmondom o svojej rekonvalescencii po aneuryzme, po ktorej bol dva mesiace hospitalizovaný. V rozhovore uviedol: „Viete, osem z desiatich ľudí po nej zomrie, takže som mal to šťastie, že som ju prežil. Do nemocnice som nastúpil v októbri a koncom decembra, tesne pred Novým rokom, som sa dostal von.“

Pokiaľ ide o Supreme, uvidíme, či si na Emoryho miesto najme nového kreatívneho riaditeľa, alebo sa vráti k starým zvykom.

Spoločnosť Supreme založil James Jebbia v roku 1994, keď mal pocit, že v New Yorku nie je žiadna poriadna skate značka. Prvý obchod otvoril na Lafayette Street v Manhattane s cieľom osloviť najmä tých, ktorí sa o oblečenie zaujímajú viac ako len z funkčného hľadiska a boli by ochotní priplatiť si za kvalitu s originálnym dizajnom.

V súčasnosti sú obchody Supreme v celom svete vrátane Paríža, Milána, Londýna, Tokia, New Yorku alebo Los Angeles a spoločnosť patrí pod konzorcium VF Corporation. Transakcia mala v roku 2021 hodnotu 2,1 miliardy dolárov.