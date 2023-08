Alžbeta dostala porážku ako 28-ročná: Krv mi zaliala mozog, zrazu mi znehybnela pravá časť tela a nevedela som rozprávať

Porážka nemusí postihnúť len starších ľudí. Alžbeta mala 28, keď ju dostala, a minulý rok ju prekonala aj hviezda Hailey Bieber. Čo všetko ju môže spôsobiť a na čo si dávať pozor, sa dočítaš v článku.

„Mala som šťastný život, neriešila som naozaj žiadne problémy. Skončila som právo, začala pracovať ako advokátska koncipientka, čakala som prvé dieťa a zrazu prišla porážka,“ hovorí Alžbeta Husarovič, ktorej sa v 28 rokoch život obrátil hore nohami. Po porážke jej znehybnela pravá časť tela a na 99 % stratila reč. Postupom času sa musela učiť všetko odznova ako malé dieťa.

Porážka sa ti zrejme na prvú spája so staršou generáciou, no realita je iná. Malú porážku prežila minulý rok aj Hailey Bieber, spôsobila ju krvná zrazenina. Raňajkovala so svojím manželom, keď zrazu pocítila zvláštne tŕpnutie na pravej strane tela, nedokázala rozprávať a ochabla jej celá pravá strana tváre. Svoju skúsenosť vyrozprávala na youtubovom kanáli. Hailey mala v tom čase len 25 rokov.



„Napriek tomu, že celkové riziko vzniku cievnej mozgovej príhody (CMP) je pre niektoré vekové skupiny vyššie u mužov ako u žien, 60 % všetkých prípadov postihuje ženy a najmä z dôvodu dožívania sa vyššieho veku. V populačnej štúdii zo Švédska bola vo vekovej skupine nad 75 rokov incidencia u žien až o 50 % vyššia ako u mužov. Alarmujúcim faktom však je, že vyššia incidencia CMP je aj u žien vo veku do 34 rokov,“ hovorí pre Refresher uznávaná neurologička z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH, a. s.) MUDr. Katarína Sitárová.

„Cievna mozgová príhoda (cerebrovaskulárneho ochorenia), známa aj ako porážka či mŕtvica, predstavuje závažný zdravotnícky, sociálny aj ekonomický problém. Incidencia je totiž 300-500 prípadov na 100-tisíc obyvateľov za rok,“ hovorí pre Refresher uznávaná neurologička z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH, a. s.), MUDr. Katarína Sitárová. Príbeh Alžbety, ktorá v 28. rokoch prekonala kombinovanú porážku, môže byť výstrahou pre nás všetkých. Zdroj: Archív respondentky/Alžbeta Husarovič

Alžbeta má dnes 40 rokov a žije plnohodnotný a zdravý život. Jej príbeh môže byť pre mnohých výstrahou, ale aj inšpiráciou. Na otázku, či si myslela, že to niekedy nedá, totiž sebavedomo odpovedá: „Nie, v živote nikdy. Skrátka som sa chcela dostať tam, kde som bola predtým. To bola pre mňa najväčšia motivácia a alfa a omega všetkého,“ priznáva. Po príchode z nemocnice dokonca začala ihneď šoférovať.

V Refresheri ti radi prinášame dôležité témy z oblasti zdravia. Len nedávno sme ti priniesli vedecky podložené zaujímavosti o tom, čo sa deje s tvojím telom pri pôrode. Na prístup k prémiovému obsahu sa nezabudni stať členom klubu Refresher+.

Na urgente jej určili nesprávnu diagnózu, zachránila ju svokra

S Alžbetou sme sa vrátili do dňa, ktorý jej zmenil život. „Keď sa nad tým teraz zamyslím, deň predtým som prišla zo stretnutia a videla som hviezdičky, zrejme sa vtedy začalo v mozgu niečo diať. Keď som sa na druhý deň chystala na obed s kamarátkou a odskočila si predtým na toaletu, spadli mi kľúče. Vtedy som sa zohla a zakrvácal mi mozog, konkrétne ľavá hemisféra,“ spomína. Zvláštny pocit však v danej chvíli pripisovala len únave.

„Vtedy som však už nebola schopná nájsť ani kľúče od auta, a tak som zavolala manželovi. Myslela som, že sa s ním rozprávam, ale pravda je, že som rozprávať nevedela,“ vraví. Alžbetin manžel však zachoval duchaprítomnosť, a keďže je z lekárskej rodiny, tušil, že sa s ňou niečo deje – „huhňanie“ do telefónu bral ako varovný signál.

Aj bez inštrukcií sa mu manželku podarilo nájsť a zaviesť na urgentný príjem. Mladí lekári na príjme jej najskôr určili nesprávnu diagnózu – tehotenskú cukrovku. Do nemocnice však, chvalabohu, prišla aj Alžbetina svokra, ktorá je lekárka, a ihneď vyhodnotila, že ide o cievnu mozgovú príhodu (CPH).

Včasná diagnostika CPH môže zachrániť život aj zmierniť príznaky. Ide totiž o akútny zdravotný stav, ktorý vzniká v dôsledku narušenia prietoku krvi do mozgu, a tak dochádza k poškodeniu mozgového tkaniva. Najjednoduchším spôsobom, ako rýchlo odhaliť možné príznaky porážky u seba alebo u iných osôb, je známa metóda FAST (Face-Arms-Speech-Time). Tento test sa zameriava na štyri oblasti, pozri si ich v grafe nižšie.

Čo presne a v akom časovom slede sa v nemocnici dialo, si Alžbeta nepamätá. Na jeden konkrétny moment však nemôže zabudnúť. „Asi pár hodín po hospitalizácii, a teda aj cievnej mozgovej príhode za mnou prišli lekárky s pripraveným a vypísaným papierom, že mi zoberú bábätko. Ak by som na to pristúpila, mohli by mi do žily podať potrebné rozpúšťadlo, teda intravenóznu trombolýzu, používa sa na liečbu krvných zrazenín. Ja som len krútila hlavou, že nie,“ spomína Alžbetka. V tom čase bola v 10. týždni tehotenstva.