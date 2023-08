Cadillac Escalade IQ je elektrický mastodont, ktorý má 24" disky, 55" displej, 762 koní a dojazd vyše 720 kilometrov

Luxusný Cadillac pracuje na 800 V architektúre.

Keď sa v roku 2020 objavil nový Escalade, samotná automobilka sa netajila tým, že skôr či neskôr predstaví aj čisto elektrický derivát populárneho SUV. Cadillac svoj sľub práve naplnil a predstavil Escalade IQ, ktorý toho však s rovnomenným model nemá okrem obrovských rozmerov veľa spoločného. Elektromobil meria na dĺžku až 5 697 x 2 167 x 1 934 mm, jeho rázvor je pritom 3 460 milimetrov. Svoje enormné rozmery však tak-trochu tají atletickejším a veľmi čistím dizajnom karosérie s krátkym predným previsom a čiernou strechou, ktorá novinku opticky zužuje. Avšak, stojí až na 24" kolesách.

V zmysle tradícií sú na oboch koncoch vertikálne orientované full-LED svetlá, tentokrát sme však svedkami ich naozaj prepracovanej podoby a pútavej grafiky. To, že ide o poriadny kus auta prezradí aj veľkosť kufra. Aj pri vyloženom treťom rade sedadiel má batožinový priestor 670 litrov, po jeho zložení je to až 1 958 litrov. Tým sa to však ešte nekončí – za efektne navrhnutou maskou si miesto našiel batožinový priestor (tzv. eTrunk) so slušným objemom ďalších 345 litrov.

Luxusne navrhnutému interiéru dominuje sústava obrovských displejov, ktoré sa ťahajú celou palubnou doskou – informačno zábavný systém má uhlopriečku až 55", pričom ďalší displej sa nachádza ešte v rámci stredovej konzoly. V rámci štandardnej výbavy evidujeme systém elektrického otvárania/zatvárania všetkých dverí, natáčanie zadných kolies či vzduchové odpruženie (regulácie svetlej výšky v rozsahu až 7,5 cm).

Ešte impozantnejšie sú ďalšie technické parametre. O pohon sa starajú 2 elektromotory s výsledným výkonom až 505 kW/687 koní a krútiacim momentom 834 Nm. V rámci krátkodobej funkcie Boost (Velocity Max) však výkon vzrastie až na 560 kW/762 koní a 1 064 Nm. Zdrojom energie je trakčný akumulátor s kapacitou až 200 kWh. Papierový údaj o dojazde uvádza „viac ako 450 míľ“, teda vyše 724 kilometrov, nejde však pravdepodobne o údaj v rámci metodiky merania WLTP.

Elektrický systém pracuje na 800 V architektúre, vďaka čomu je možné nabíjať batériu s výkonom až 350 kW. 10-minútové nabíjanie tak pri ideálnych podmienkach navýši dojazd o 160 kilometrov. Kľúčový údaj, teda samotnú hmotnosť Cadillac neuvádza, je ale viac než pravdepodobné, že Escalade IQ bude vážiť približne 4 tony. Základná cena je na úrovni 130-tisíc dolárov.