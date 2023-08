Patrik Kincl si rypol do Oktagonu pre testovanie na doping: Je to stámiliónový biznis, nejaká koruna by sa na to už mohla nájsť

Vyjadril sa jasne.

Český šampión strednej váhy Oktagonu MMA, Patrik Kincl, si v podcaste Institut moderní výživy mierne rypol do vedenia organizácie. Narážal na to, že na našej bojovej scéne neexistuje žiadne testovanie, ani kontrola na doping a nevie sa teda či niektorí zápasníci neberú pred zápasom v klietke zakázané látky.



Podľa jeho slov je v tomto najďalej UFC, keďže tam do toho idú veľké peniaze, pričom pripomenul, že pre časť bojovníkov sú tam časté kontroly až nepríjemné. Ako príklad uviedol kolegu Jiřího Procházku. Za pripojenie k testovaniu zápasníkov zároveň ocenil americkú PFL.





„Ja som tu za to dlhé roky loboval. Aj kvôli tomu, že som vtedy mal určitý čas v XFN na starosti matchmaking. Prišlo mi to šialené, ako tu funguje. Koľkokrát to vidíš aj na amatérskej scéne. Myslím si, že som tak nejako aj vďaka tomu vyhorel. Dával som veľké nasadenie do vecí, ktorým som veril, ale ktoré sa len tak nezmenia a nerozhýbu,“ zaspomínal si Kincl na minulosť.







Navrhol aj spôsob, ako by testovanie mohlo fungovať, respektíve ako s ním začať. Myslí si, že by pomohlo aj čisto náhodné testovanie, napríklad jedného zápasníka z celej karty. „Čo som teraz sledoval nejaké vyjadrenia Oktagonu, tak už ide o stámiliónový biznis, tak si myslím, že nejaká koruna by sa na to už mohla nájsť,“ povedal Kinc.

Šampión, ktorý naposledy porazil v odvete Karlosa Vémolu argumentoval tým, že by organizácia mala väčšiu váhu a nikto by už nemohol mať pochybnosti o tom, že do klietky niekto „lezie ožratý alebo na drogách“.

Zdroj: OKTAGON MMA