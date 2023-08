Igor Smitka točí módne kampane: Bol som prekvapený, že až v roku 2021 bola na Slovensku kampaň, ktorá zobrazovala queer páry

Ako to vyzerá na pľaci kampane módnej značky, ako je táto práca finančne ohodnotená na Slovensku a o tom, čo ho najviac na práci baví, sa dočítaš v článku.

Igor Smitka je režisér a kameraman, pochádzajúci z Bratislavy. Jeho rukopis nesú módne kampane najznámejších svetových značiek. Podieľal sa na projektoch značky Gucci, Armani, Hugo Boss či Thom Browne NY. Na práci v tomto smere ho nemotivujú peniaze, ale skôr to, v akej miere sa môže slobodne výtvarne vyjadriť. Dnes sa primárne venuje svojim autorským projektom a filmom.

„Pracovali sme aj na kampani pre Absolut, kde boli rôzne queer páry. Bol som prekvapený, že to v roku 2021 bola prvá kampaň na Slovensku, ktorá zobrazovala páry rovnakého pohlavia v televízii. Máme tu ešte dlhú cestu, ale je to postupne určite lepšie,“ hovorí Igor Smitka pre Refresher.

Okrem spomínaného spolupracoval Smitka na projektoch aj pre Apple, NOWNESS, Selfridges, Institute of Contemporary Arts London, Frieze, SHOWstudio, DAZED, British Vogue, Cartier, Royal Opera House London, Transparency International, National Gallery of Prague či Baccarat.

Jeho film Comfort Zone získal cenu za najlepšiu kameru na ASVOFF a najlepší dokument na Berlin Commercial Awards, nasledovala najlepšia fotografia na festivale Fashion film v Miláne. Ďalšiu cenu za najlepšiu fotografiu získal na Fashion Film Festival Milano s experimentálnym krátkym filmom Rite of Spring.

Zdroj: Igor Smitka

Ako si spomínaš na svoje začiatky? Vyštudoval si filmárčinu?

Pochádzam z Bratislavy, študoval som odbor fotografia na VŠVU, no všetko sa začalo oveľa skôr. Táto oblasť ma začala fascinovať už počas strednej školy, no nebolo to určite nejaké vedomé rozhodnutie. Nehovoril som si od malička, že chcem robiť film alebo fotku. Bolo to tak, že to vyrástlo z hobby. V istom momente som cítil impulz, že si musím kúpiť kameru.

Bola to taká vtipná vyklápacia turistická kamera, no vďaka nej som začal pracovať s videom. Všade som ju so sebou brával, všetko som natáčal a strihal som svoje prvé videá. Počas tohto obdobia som začal mať okolo seba veľa šikovných a zaujímavých ľudí. Zrazu sa mi začali ozývať, či by som neprišiel niečo nafotiť alebo natočiť. Nabaľovalo sa to veľmi prirodzene.

Na konci strednej školy som to začal vnímať už aj pracovne. Fotka a video sú z pohľadu študenta podľa mňa veľmi nákladné záľuby. Keď sa mi z tohto hobby začali vracať nejaké peniaze naspäť, bol to super pocit a motivovalo ma to pokračovať.

Keď si nastúpil na vysokú školu, mal si za sebou už nejaké väčšie projekty, na základe ktorých ťa kontaktovali značky?

Mal som nejaké menšie projekty v rámci videa. Boli to také bežné, jednoduché džoby, ale veľa som sa z nich remeselne naučil. Jeden zo zlomových bodov bol asi ten, keď som počas vysokej školy v rámci svojho osobného projektu točil portréty slovenských výtvarníkov a spoznal som Evelyn Benčičovú a Adama Kellera. Vlastne to plynulo prešlo do toho, že sme zrazu vytvorili tvorivý tím. Odtiaľto sa odvíjala aj moja cesta do módnej sféry.