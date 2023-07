Slovák Filip Jankowitch tancoval s Bieberom aj Kylie Minogue: Za koncert dostanete 500 dolárov, ale v LA to na pekný život nestačí

Počas svojho pobytu v Londýne či LA mal možnosť spolupracovať so svetovými osobnosťami ako George Michael či Jessie J. Dnes žije v Prahe, kde vedie tanečné lekcie High Heels a hovorí, že na hodiny sa hanbia prísť aj ženy. Viac sa dočítaš v rozhovore.

Filip Jankowitch sa v 23 rokoch rozhodol presťahovať do Londýna, pretože jeho snom bolo okúsiť život v zahraničí a dostať sa do tanečného šoubiznisu. Po Londýne ho čakalo Los Angeles. Mal možnosť spolupracovať so svetovými osobnosťami ako Kylie Minogue, Justin Bieber, George Michael či Jessie J. Svoje sny si „odškrtol“ a vrátil sa naspäť do Prahy. „Chcel som si začať užívať život, cestovať a neriešiť, ako zaplatím nájom v Londýne a v LA.“ V Prahe, kde vedie tanečné lekcie High Heels, žije dodnes.

Filip pochádza z Trenčína, tancu sa venuje od útleho veku. Vyskúšal si rôzne tanečné štýly, úspech vzbudil aj v televíznej súťaži Česko hledá Superstar, kde sa dostal až do finále.

V rozhovore ti porozpráva, ako prebiehajú hodiny tanca na podpätkoch. Povie ti tiež, koľko si zarobí tanečník na turné, s ktorou celebritou má príjemnú a s ktorou, naopak, nepríjemnú skúsenosť a prečo sa ženy boja chodiť na jeho hodiny.

Ak ťa bavia rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi, určite si prečítaj rozhovor s tanečníkom Matyášom Adamcom, so Zuzanou, ktorá pracovala pre Fendi, či s Alexandrou, ktorá pracuje pre Gucci. S klubom Refresher+ môžeš všetky rozhovory čítať bez obmedzenia.

Zdroj: Archív: Filip Jankovič

Žil si v Londýne aj v Los Angeles, kde si spolupracoval so svetovými hviezdami. Čo ťa ťahalo späť domov?

Mal som svoje sny vrátane toho, že som chcel fungovať v zahraničí a dostať sa tanečného šoubiznisu. Dokonca som si splnil aj veci, ktoré som nemal vysnívané. Dostal som sa až za hranicu svojich snov. Všetko som si jednoducho odškrtol.

Keď som sa zo zahraničia vracal do Prahy, kde som fungoval ešte pred svojím odchodom, uvedomoval som si viacero vecí. Myslím tým, že som si porovnal určitý životný štandard, aký som mal tam a aký mám tu. Povedal som si, Filip, asi starneš. Chcel som si začať užívať život, cestovať a neriešiť, ako zaplatím nájom v Londýne a v LA. Život je tam finančne veľmi náročný.

Proste som tam žil z ruky do úst, ale v tom čase mi to vôbec nevadilo. Žil som „punkerský“ život. Nezáležalo mi na tom, aké som mal oblečenie, či budem mať autá, jesť sushi alebo rožok. Išlo mi úplne o niečo iné a tie životné skúsenosti som naozaj získal.

Človek si nedokáže predstaviť, aké ťažké je tam preraziť, kým to neskúsi.

Áno, tú otázku, prečo som sa vrátil, mi kladie veľa ľudí. Ten, kto nie je súčasťou komunity alebo si to celé nejak neuvedomuje, vidí iba pozlátko, ktoré je, samozrejme, super. Okolo toho je tam však aj veľa „bahna“. Ako som spomínal, nevadilo mi to. Uvedomoval som si, že ak chcem niečo dosiahnuť, budem musieť prežiť aj tie „bahná“. Dostal som sa tam, bolo to super, ale povedal som si, že chcem mať pekný život s určitým štandardom. To je v podstate v Londýne aj v LA nemožné, pokiaľ nie si milionár.

Dá sa v zahraničí uživiť len tancom?

Uhm, podľa mňa by si musela byť choreograf, a to veľmi známy choreograf. Tieto ambície som vtedy nemal. Začal som ich mať, keď som prišiel do Prahy. Chcel som sa naďalej živiť tancom, ale už ako choreograf.

Tancoval si so svetoznámymi hviezdami. Koľko si dokáže tanečník zarobiť na takom megalomanskom turné?