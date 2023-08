Adam s Honzom si adoptovali chlapčeka. Rodičia sú obaja, no práva má len jeden

S partnermi Adamom a Honzom sme hovorili o tom, aký náročný je adopčný proces.

S Honzom a Adamom sa stretávame v útulnej kaviarni v Prahe 1. Pár, ktorý je spolu už tri a pol roka, však na rozhovor neprišiel sám. Spoločnosť dvojici už osem mesiacov robí chlapček Emil, ktorého si adoptovali. Pre Refresher sa Honza s Adamom rozhovorili o tom, aký je život s malým synom, aj o tom, čo všetko museli na ceste k vytúženej rodine absolvovať. A veru nebolo toho málo.

„Objednávka“ dieťaťa

V Česku si páry rovnakého pohlavia nemôžu adoptovať dieťa spoločne. Súčasná legislatíva umožňuje v prípade adopcie rodičovské práva len jednému z páru. Také pravidlá platia aj pre registrované partnerstvo – osvojiť si dieťa môže iba jeden z dvojice.

Adam a Honzo vedeli, že dieťa chcú. Podnet na to, aby spravili prvý krok, pokiaľ ide o adopciu, prišiel zo strany Adama. „Na internete som si prečítal článok o adopcii. A aj keď sme potom zistili, že je asi šesť rokov starý, nepríjemne ma prekvapil opis toho, ako dlho celý proces trvá. Dieťa bolo pre nás oboch v našom vzťahu jasnou záležitosťou, tak som si povedal, že to začneme riešiť,“ rozpráva a dodáva, že ihneď vytlačil prihlášku na OSPOD (orgán sociálnoprávnej ochrany detí – pozn. red.) v Prahe 3, kde s partnerom žijú. „Honzo prišiel domov a pýtal sa, čo to je. Tak som mu oznámil, že sa jednoducho prihlásime o dieťa,“ hovorí Adam s úsmevom.