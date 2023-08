Elon Musk chcel, aby ho trénoval slávny neporazený MMA zápasník, ktorý porazil aj McGregora. Ten jeho ponuku odmietol

Musk sa tentoraz prerátal.

Ako sme informovali v júni, miliardári Elon Musk a Mark Zuckerberg mali spor na sociálnych sieťach, ktorý vyvrcholil tweetom šéfa Tesly. Zakladateľa Facebooku vyzval na súboj v klietke. Zuckerberg následne na Instagrame napísal stručne: „Pošli mi polohu.“





Vyzerá to tak, že to obaja myslia vážne, čo potvrdil aj šéf UFC Dana White a ako píše Sportnet, Musk dokonca požiadal o pomoc v príprave na zápas so šéfom spoločnosti Meta, legendárneho neporazeného ruského MMA zápasníka Khabiba Nurmagomedova.





UFC šampión Khabib Nurmagomedov. Zdroj: Wikimedia/UFC/volně k užití



Bývalý bojovník a šampión ľahkej váhy so skóre 29:0, ktorý porazil aj Conora McGregora, Dustina Poiriera či Justina Gaethjeho však Muskovu ponuku odmietol. Dôvody prečo tak spravil však nie sú známe. Zápasnícku kariéru ukončil ešte v roku 2020.

Prezident UFC krátko po spore oboch miliardárov prezradil, že s oboma hovoril a sú pripravení do toho skutočne ísť. Dodal je tento zápas chce zorganizovať pod záštitou organizácie. Podľa jeho slov by to bola najväčšia bitka v histórii.

„Prekonalo by to všetky rekordy v rámci pay-per-view (platba za prehratie, pozn. redaktora). Títo chlapci by získali stovky miliónov dolárov na charitu,“ povedal White. Vraj by možný zárobok dokonca strojnásobil súčasný rekord, ktorý podľa Whita vygeneroval boxerský zápas Conora McGregora s Floydom Mayweatherom.