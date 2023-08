Zomrela duša a srdce Euphorie. Angus Cloud bol milovaný, no nepochopený človek s vážnymi problémami

Herec Angus Cloud zomrel v pondelok vo svojom dome. Spomínajú na neho herci, hollywoodski tvorcovia, ale aj novinári. Aký bol v skutočnosti?

25-ročný Angus Cloud zomrel v pondelok vo svojom dome. Hviezda seriálu Euphoria sa stala miláčikom všetkých divákov. Málokto ho však chápal. Angus trpel psychickými problémami a podľa tvorcu seriálu Euphoria Sama Levinsona aj závislosťou.

Reportér magazínu Variety, ktorý po rozhovoroch s Angusom vypracoval o hercovi veľký profil, povedal, že jeho jednoslovné odpovede na otázky reportérov pramenili z toho, že ho hollywoodska mašinéria jednoducho nezaujímala. Nikto mu nedal dostatočný priestor na to, aby prišiel s hlbokými odpoveďami na veci, ktoré zaujímajú jeho.

Jeho spomalená reč, ktorou sa preslávila aj jeho postava Fezca zo seriálu Euphoria nie je hraná, no nie je to ani následok používania drog či mentálnej zaostalosti. Angus sa ako tínedžer vážne zranil a na hlave mu ostala veľká jazva. Prečo o tom viac nerozprával, keď si z neho ľudia v Hollywoode a na sociálnych sieťach robili srandu a zvádzali to na drogy?

„Jediný dôvod, prečo to niekto nevie je ten, že sa na to nespýtal. Ľudia môžu veriť, čomu chcú. Nemá to nič spoločné so mnou.“

Herca našli kastingoví režiséri pre HBO ako zamestnanca reštaurácie. Nikdy predtým nehral a zrazu exceloval v Euphorii. Mal naplánované aj ďalšie filmy a je možné, že ho uvidíme ešte raz, a to v chystanej hororovej snímke od režisérov Vreskot 5 a 6. Podľa zdrojov magazínu Variety herec stihol nakrútiť svoje scény pred smrťou.

Ako vnímal slávu, tlak Hollywoodu a prípadný neúspech v kariére herca?

„Nestrávil som celý život snahou stať sa hercom, takže nebudem devastovaný, ak neurobím dobrú prácu alebo niečo podobné, zatiaľ čo nemám šajnu, čo to vlastne ku*va robím. Neznamená to, že by som si pos*al celý život. To vy ste ma najali!“, povedal pre magazín Variety o tom, ako vníma kariéru herca a jeho pôsobenie v Hollywoode.

Za hercom už verejne smútia herci z Euphorie aj tvorcovia seriálu vrátane herečky Storm Reid (sestra hlavnej postavy Rue). Keďže sa nakrúcanie tretej série ešte nezačalo, tvorcovia budú musieť prepísať scenár a Angusa a jeho Fezca v tretej sérii neuvidíme.

Pre seriál je to obrovská rana. Fezca miloval azda každý jeden divák. Postava predstavovala svetlo nádeje v zhluku zlých a skazených ľudí, ktorými tvorcovia vyplnili celý dej. Fezco bol síce díler, no jeho životná situácia obmäkčila srdcia divákov, rovnako ako jeho správanie a úprimný záujem o dobro ľudí, ktorí mu boli blízki. Jeho postava v podaní Amgusa Clouda bola nenahraditeľnou súčasťou a dušou seriálu.

Herec trpel psychickými problémami a nedokázal sa vyrovnať so stratou otca, ktorý mu zomrel pre týždňom. Bolo to súčasťou vyjadrenia, ktoré médiám poskytla hercova rodina.

