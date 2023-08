Ak dávaš smartfón na prudké slnko, riskuješ jeho poškodenie. Týchto 7 tipov zachráni tvojmu telefónu život

Horúčavy netrápia len živé bytosti, ale aj technologické zariadenia. Ako sa vyhneš tomu, aby tvoj telefón vypovedal službu?

Je tu leto, dovolenky, prázdniny sú v plnom prúde, slnko pečie a teplomer sa nezastaví ani pri 30 stupňoch. Nie si sám, komu je horúco pri týchto teplotách. Okrem ľudí a zvierat môžu horúčavy spôsobiť problémy aj smartfónom.

Keď necháš svoj smartfón na prudkom slnku príliš dlho, môžu sa poškodiť citlivé komponenty, ako je batéria a displej. To môže viesť k zníženiu výkonu, ku skráteniu životnosti alebo k strate údajov pri náhlom vypnutí.

Aby sa ti to nestalo, tu je 7 tipov, ako prežiť leto so smartfónom, aj keď sú vonku horúčavy:

1. Vyhni sa intenzívnemu používaniu

Smartfón je na dovolenke často náš najlepší kamoš. Najmä hranie hier a používanie sociálnych sietí so všetkými náročnými aplikáciami, sledovanie polohy alebo streamovanie a nahrávanie videí dokáže mobil poriadne vyťažiť. Takže keď si na dovolenke, je lepšie jeho používanie trochu obmedziť alebo ho úplne vypnúť.

2. Použi letový režim

Ak smartfón aktívne nepoužívaš, zapni letový režim. Tým vypneš všetky bezdrôtové pripojenia, čím ušetríš kapacitu batérie a nebude sa ani zbytočne prehrievať.

3. Odstráň ochranný obal

Či už máš mobil v obale z plastu, alebo kovu, chráni ho pred prachom, pieskom a vlhkosťou. Na druhej strane však môže brániť správnemu úniku tepla. Ak máš pocit, že sa tvoj smartfón rýchlo prehrieva, skús ho na chvíľu vybrať z obalu.

4. Správne skladovanie

Smartfón má najradšej izbovú teplotu. Ak keď ho necháš na palubovke v aute alebo na uteráku, rýchlo sa prehreje. Ani vrecko v nohaviciach nie je ideálne miesto. Najlepšie bude, keď ho dáš do batoha alebo ho aspoň prikryješ nejakým kúskom látky.

5. Nabíjaj iba v normálnom stave

Keď je už tvoj smartfón prehriaty, radšej ho nenabíjaj. To totiž vytvára ďalšie teplo, obzvlášť počas rýchlonabíjania.

6. Smartfón sa už prehrieva?

Zatvor všetky aplikácie, vypni ich a choď niekam do tieňa. Nedávaj ho však do chladničky alebo mrazničky. Extrémny chlad by ho mohol poškodiť a navyše rýchla zmena teploty by mohla spôsobiť kondenzáciu vnútri zariadenia.

7. Nielen teplo, ale aj voda môže poškodiť telefón

Nemusí ti spadnúť ani do vody, aby sa poškodil. Už samotná vysoká vlhkosť, a obzvlášť slaná voda, môže spôsobiť koróziu, a to aj v tých smartfónoch, ktoré sú vodoodolné.

Takže v lete nezabudni dať svojmu mobilu aj trochu oddychu. A ak potrebuješ špeciálne príslušenstvo na jeho ochranu, navštív FixServis, kde nájdeš všetko potrebné.