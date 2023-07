Ako dopadla piata séria Too Hot to Handle? Dvojnásobné pokuty, 12-minútový bozk a len jeden výherca

Dostali sme asi najviac zvratov naprieč všetkými sériami.

Skutočne prekvapivé zvraty ako z filmu, kopec sexom posadnutých indivíduí a iba jeden výherca s astronomickou výplatou. Fanúšikovia obľúbenej americkej reality šou Too Hot to Handle sa v piatok dočkali finále piatej série, konkrétne ôsmej, deviatej a záverečnej desiatej časti.



Samozrejme, celú sériu sme si pozreli aj my, aby sme ti priniesli naše hodnotenie. A musíme sa priznať, že už dlho sme si túto populárnu, vysoko sledovanú šou neužili tak ako práve teraz. Má všetko, čo očakávaš od zábavy podobného typu. Nie náhodou ide o pre snobských frflošov často „guilty pleasure“ záležitosť.





Upozorňujeme, že text obsahuje spoilery.

Najhlúpejší súťažiaci?

Keďže desať súťažiacich nikdy nesmie ani tušiť, že sa ocitli v Too Hot to Handle, kde nemôžu mať žiaden sex (pripomíname, že zakázané je aj sebaukájanie), tentoraz pre nich tvorcovia prichystali nepríjemnú kamufláž. Skupinke, ktorá do svojho útočiska dorazila na jachte, povedali, že budú súťažiť v novej šou Love Overboard a môžu si užívať, koľko len chcú.



Preto prevažná väčšina do seba zahľadených, metrosexuálnych, nafúkaných a poriadne nadržaných jedincov jasala od radosti a zalizovala sa, že zažije ten najdivokejší zájazd plný vzrušujúcich, nespútaných dobrodružstiev.



Nebudeme klamať, na chvíľu to vyzeralo, že tentoraz o výhru 200-tisíc dolárov zabojujú tí vôbec najhlúpejší súťažiaci naprieč všetkými sériami. Zatiaľ čo u niektorých tento dojem ostal, až pokým zo súťaže nevypadli alebo neodišli na konci, u ostatných sa to príjemne zmenilo a bolo celkom fascinujúce sledovať ich prerod.