Generácia Z chce pracovať málo za veľa peňazí. Mladík z Indie žiadal o 5-hodinový pracovný čas a 8-násobne vyšší plat

Mladík má jasnú predstavu o svojej budúcnosti a premrhanie času v práci do jeho plánov rozhodne nepatrí.

Každý z nás má o vysnívanej práci ideálne predstavy. Niekto si želá normálneho šéfa s ľudským prístupom, niekomu záleží na tom, aby mohol čo najviac pracovať z domu, iní si zase potrpia na dobrú kávu v kuchynke. Mladý Ind, ktorý patrí ku generácii Z, však svojimi predstavami šokoval celý svet, píše o tom Yahoo!finance.

O príbeh sa podelila istá personalistka z Indie, ktorá bola z mladého chalana taká šokovaná, že o tom napísala príspevok na sociálnej sieti Twitter. Ten sa okamžite stal virálnym.

„Dnes som mala pohovor so stážistom z generácie Z. Povedal mi, že chce mať rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, pričom nechce pracovať viac ako 5 hodín denne. Nemá rád MNC kultúru (kultúra nadnárodných korporácií, pozn. red.), preto by rád pracoval v start-upe,“ napísala Sameera Khanová z Indie.

Tieto požiadavky však neboli jediné. Sameera dodáva, že uchádzač chcel za 5-hodinový pracovný čas dostať plat približne 50-tisíc indických rupií. V prepočte to činí približne 500 eur, čo možno neznie ako obrovská pálka, no v Indii je to viac ako osemnásobok priemerného mesačného platu generácie Z. Podľa Forbesu by mal 24-ročný mladík očakávať zárobok iba približne 5 905 indických rupií mesačne.

Príspevok na Twitteri zaplavili rôzne komentáre. Niektorí ľudia odsudzujú požiadavky mladého muža a myslia si, že na to, aby zarábal veľa a pracoval málo, musí mať viac skúseností a rokov praxe. Iní zase jeho odvahu a stanovenie hraníc oceňujú.

Hlavným kritériom pre gen Z je rovnováha

Vzťah generácie Z a mileniálov k práci sa mení. Síce u nich naďalej pretrvávajú obavy týkajúce sa financií, klimatických zmien a duševného zdravia, veľký dôraz začali klásť na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Práve tá patrí medzi hlavné kritériá pri výbere zamestnávateľa. Vyplýva to z prieskumu poradenskej spoločnosti Deloitte, ktorý urobili na 22-tisíc respondentoch zo 44 krajín sveta.

Obe generácie by v záujme lepšej podpory medzi prácou a súkromím chceli, aby organizácie ponúkali lepšie možnosti kariérneho rastu pre zamestnancov na čiastočný úväzok a flexibilnejší pracovný čas. Tri štvrtiny respondentov, ktorí pracujú v hybridnom režime, by v prípade návratu do kancelárie natrvalo uvažovali nad zmenou práce.

„Je dôležité, aby zamestnávatelia porozumeli dnešným mladým ľuďom. Firmám, ktoré budú otvorené a nebudú sa báť hľadať nové riešenia, to môže pomôcť udržať si talentovaných zamestnancov, budovať dôveru, zvýšiť produktivitu a následne hodnotu spoločnosti,“ uviedla Managing Partner Deloitte Czech & Slovak Republic Ivana Lorencovičová.

Problémom sú financie aj stres

Najväčším spoločenským problémom sú pre obe generácie vysoké životné náklady. Polovica opýtaných uviedla, že žije od výplaty k výplate. Vedľajšiu prácu popri hlavnom zamestnaní majú štyria z desiatich opýtaných z oboch generácií. Väčšinu času pociťuje stres 46 percent ľudí z generácie Z a 39 percent mileniálov. Príčinami sú financie, pravidelná starostlivosť o rodinných príslušníkov, zlá rovnováha medzi prácou a súkromím a veľká pracovná záťaž.