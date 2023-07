The Walking Dead kopíruje The Last of Us. Daryl bude v novom seriáli prevážať dievčatko cez Paríž

Svet The Walking Dead sa rozšíri o 3 nové seriály s Neganom a Maggie v New Yorku, Darylom vo Francúzsku a Rickom a Michonne na tajnom mieste v USA.

Postapokalyptický seriál The Walking Dead sa definitívne skončil, no jeho udalosti prežili viaceré hlavné a vedľajšie postavy. Práve ich osudy môžu diváci sledovať v spin-off seriáloch, ktoré rozšíria ich príbehy a predstavia nové postavy v zombie svete a na celkom nových lokáciách.

V týchto dňoch sa končí prvá séria spin-offu The Walking Dead: Dead City, v ktorom sa Maggie a Negan dostali do New Yorku, kde ich okrem zombíkov čakajú ďalšie frakcie agresívnych ľudí. Seriál dostane aj druhú sériu.

Budúci rok odvysiela televízna stanica AMC aj seriál The Walking Dead: The Ones Who Live. Šesťdielna miniséria zobrazí príbeh Michonne a Ricka roky po tom, čo sa Rick stratil v hlavnom seriáli The Walking Dead. Bude to príbeh o láske a prežívaní v zombie svete a zrejme ukončí dejovú líniu Ricka Grimesa.

Najzaujímavejší je však seriál The Walking Dead: Daryl Dixon. Prvá epizóda vyjde už 10. septembra 2023. Ako už názov napovedá, seriál sa zameria na obľúbenú postavu Daryla (Norman Reedus). Ten sa nejakým spôsobom dostal z USA až do Francúzska, kde prijme náročnú rolu – previezť bezpečne malé dievča z bodu A do bodu B.

Načasovanie tohto seriálu s takouto premisou sa až nápadne podobá na The Last of Us. V tom seriáli zase Joel (Pedro Pascal) ochraňoval a strážil dievča Ellie (Bella Ramsey) na ich spoločnej ceste naprieč USA.