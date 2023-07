Sci-fi Creator (Tvorca): Najlepší vizuál roka má zároveň najmenší rozpočet. Režisér Godzilly a Star Wars ukáže, ako sa to robí

Režisér Gareth Edwards po 7 rokoch nakrútil nový film. Bude z Tvorcu veľká sci-fi pecka?

The Creator je prvým filmom scenáristu a režiséra Garetha Edwardsa (Godzilla, Rogue One: A Star Wars Story) od roku 2016, keď v kinách vyšlo práve Rogue One. Edwards si napísal aj scenár a o kameru sa postaral Greig Fraser (Duna, The Batman) a Oren Sofer. O hudbu sa postará Hans Zimmer. Hlavnú rolu v snímke stvárni John David Washington (Tenet).

Stvárnil špeciálneho vojaka Joshuu na misii zachrániť ľudstvo. Musí nájsť a zlikvidovať zbraň, ktorú vymyslela umelá inteligencia. Tá sa obrátila proti ľudstvu a chystá sa všetkých ľudí vyhubiť z povrchu Zeme. Lenže keď Joshua zistí, že onou zbraňou, ktorú na to AI využije, je dieťa s umelou inteligenciou, odmietne ho chladnokrvne zabiť. Alphee, ako Joshua volá dieťa, je celkom nový druh umelej inteligencie, ktorá dokáže to, čo nikto iný na svete.

Snímka v traileri ukazuje opulentný sci-fi vizuál, množstvo výbuchov a akčných scén. Prekvapením je, že jej nakrútenie stálo len 90 miliónov dolárov. Na porovnanie, blockbustery ako Indiana Jones, Flash či Mission: Impossible stáli viac ako 200 miliónov dolárov. Režisér rozpočet udržal na uzde vďaka poctivej príprave, dlhšej predprodukcii a občas nakrúcal s veľmi malým štábom (cca sedem ľudí).

Tvorca (The Creator) sa do kín dostane 29. septembra 2023. Okrem Johna Davida Washingtona si v snímke zahrali aj Gemma Chan (Eternals) či Ken Watanabe (Inception).