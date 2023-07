Billie Eilish: Nikdy nechodila do školy, bola závislá od porna, skončila s tancom pre zranenie a trpí nepríjemnou chorobou

Americká speváčka vystúpi už 15. augusta na Szigete v Maďarsku.

Prepísala históriu a raketovou rýchlosťou si podmanila srdcia miliónov ľudí po celom svete. Z nenápadného introvertného dievčaťa zavretého doma v obývačke sa stala absolútnou hviezdou žiariacou na červenom koberci.



Svojím imidžom udala nový trend a temným popom či znepokojivými, až hororovými videoklipmi pobláznila hlavy hudobným kritikom. Dnes vypredáva štadióny, pričom jej koncertná šou je vždy nezabudnuteľným zážitkom.



Má len 21 rokov, no takú bohatú kariéru by jej mohli závidieť oveľa staršie speváčky. Prešla si psychickými problémami, závislosťou aj toxickými vzťahmi, no všetko pretavila do nesmierne silných skladieb, ktoré zbúrali hitparády. Prvá, ktorou sa preslávila ešte ako 14-ročná, bola Ocean Eyes.







Američanka vystúpi 15. augusta v Budapešti na festivale Sziget. A keďže tam nebudeme chýbať, z jej koncertu ti prinesieme report. Ešte predtým sme si však pre teba pripravili niekoľko zaujímavostí, ktoré si o nej (možno) nevedel.

Speváčka Billie Eilish. Zdroj: Refresher/Filip Poreba

Nechodila do školy

Možno si sa viackrát zamýšľal nad tým, prečo je tvorba Billie Eilish taká originálna a jedinečná. Jedným z dôvodov je nepochybne aj to, že speváčka vyrastala v úplne inom svete než bežné deti. Ako píše Forbes, Eilish nechodila do školy.



Rodičia ju vzdelávali doma, nechali ju slobodne tvoriť a pomohli jej nájsť to, čo ju najviac baví. Speváčka si tento kontroverzný štýl výučby neskôr mimoriadne pochvaľovala.





Množstvo záľub a desivé zranenie s následkami

Talent Billie Eilish nepadol len tak z neba. Časť jednoznačne zdedila po rodičoch. Podľa magazínu People sú aj Maggie Baird a Patrick O’Connell hudobníci, no zamestnanie si našli vo filmovom priemysle. Obaja sú totiž herci, pričom Baird je ešte aj scenáristkou.