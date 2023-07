Slovák zarobí na resellingu vstupeniek aj 25-tisíc eur mesačne: Niekedy robím len hodinu denne, hovorí

„Ak je o niečo veľký záujem a je to vypredané, cena vyletí do výšok.“ Pravidlo, ktorým sa riadi aj predajca lístkov z druhej ruky, ktorý nám v rozhovore opísal, ako funguje tento spôsob podnikania.

Predaj lístkov na sekundárnom trhu je nepochybne biznisom, na ktorom sa dajú zarobiť nemalé peniaze. Je však svojím spôsobom kontroverzný, a preto sa náš respondent rozhodol poskytnúť rozhovor anonymne. Redakcia jeho identitu pozná.

Predaj lístkov na športové podujatie je výhodným biznisom.



Online resellingu vstupeniek sa začal venovať pred štyrmi rokmi a dnes dokáže mesačne zarobiť desiatky tisíc eur. „Najviac sme zarobili na lístkoch na Eurovision Song Contest. Lístky na finále stáli okolo 150 € a my sme ich predávali aj za 2000 €,“ vysvetľuje v rozhovore pre Refresher.

Rozhovor má slúžiť ako nahliadnutie do sveta resellingu vstupeniek, nie návod na novú zárobkovú činnosť. Hromadný nákup a následne predaj za výrazne vyššie ceny či rôzne podobné špekulácie so vstupenkami sú vo viacerých krajinách sveta na rôzne druhy akcií zakázané a v niektorých prípadoch nelegálne. Opatrenia proti takýmto špekuláciám robia aj mnohé firmy a organizácie. Na Slovensku túto činnosť zákon špeciálne nereguluje, no ide o sivú zónu.

Ako si sa dostal k tomuto biznisu?Zhruba pred štyrmi rokmi som na sociálnych sieťach hľadal spôsoby, ako si zarobiť peniaze na internete. Našiel som veľa rôznych spôsobov. Či už šlo o nejaký drop shipping, alebo resalle zberateľských topánok a podobne. Sekundárny predaj lístkov sa mi osvedčil najviac. Mám pri ňom istotu, že to niekto kúpi. Navyše nemusím nič nikam posielať ani vybavovať.



Všetko teda prebieha iba online?Áno, úplne všetko. Lístky stačí kúpiť na stránkach oficiálnych predajcov a následne ich predávať na sekundárnych marketoch, ako je napríklad Viagogo.



Ako dopredu vieš, na ktorých lístkoch zarobíš?

Už zo skúseností vieme, o ktoré udalosti bol záujem, a tie sa zväčša opakujú každý rok. Napríklad pri športových zápasoch vidím na štatistikách z predchádzajúceho roka, ktoré mali najväčšie percentuálne zisky. Podobne je to aj s koncertmi rôznych umelcov.