Boli sme v hoteli plnom nadržancov či fejkovom Disneylande pre dospelých. Toto je 7 miest, ktoré musíš zažiť na Tureckej riviére

Turecko, ako ho nepoznáš. Vyskúšali sme aj tie menej tradičné zážitky, o ktorých mnohí turisti užívajúci si pokoj na rezortoch ani len netušia.

Turecká riviéra, známa aj ako tyrkysová, sa nachádza pri pobreží Stredozemného mora v juhovýchodnej časti krajiny. Ťahá sa od mesta Antalya až po Alanyu a je známa hlavne svojimi nádhernými plážami s jemným pieskom a tyrkysovým morom, čo vyplýva aj zo samotného názvu.

Najznámejšia riviéra v Turecku láka vďaka svojmu pomeru ceny a kvality turistov z celého sveta. Učarovala aj mnohým Slovákom, o čom svedčí aj fakt, že Turecko je každoročne v top trojke najvyhľadávanejších destinácií slovenských turistov.

Ďalším dôvodom je tiež čarokrásna príroda, orientálna kultúra, poctivé gastro a sezóna, ktorá trvá pol roka, alebo tiež krásne a častokrát doslova až pompézne hotely s kvalitnými all inclusive službami.

Prístav v Antalyi. Zdroj: Unsplash/IRA BRESTER

„Turecko dlhodobo a zaslúžene vedie rebríček najpredávanejších letných destinácií, či už pre dovolenku pri mori, ale aj pre poznávacie zájazdy. Slováci lietajú najčastejšie na Tureckú riviéru do okolia Antalye, odkiaľ vyrážajú aj na jednodňové výlety. Najviac volia Pamukkale, slávne kúpele a travertínové kaskády lákajú turistov už desiatky rokov,“ prezrádza Kateřina Pavlíková, tlačová hovorkyňa z cestovnej kancelárie Čedok.

Historické pamiatky a antické ruiny nájdeš napríklad v Side alebo v Alanyi. Podľa Pavlíkovej by si si určite nemal/-a dať ujsť ani plavbu loďou, nákupy a zjednávanie na typickom bazári, turecké kúpele hammam alebo kopček miestnej zmrzliny maraš dondurma. „Zážitok je aj kúpanie na pláži v okolí Manavgatu, na Kleopatrinej pláži v Alanyi alebo výlet k jazeru Green Canyon,“ dodáva.

Turecko toho ukrýva omnoho viac, ako si mnohí ľudia myslia. Dnes ťa preto prevedieme jeho najznámejšou riviérou, a to tak, ako ju určite nepoznáš. Vybrali sme pre teba 7 najzaujímavejších miest a atrakcií a zážitkov, ktoré sa tu skrývajú a ktoré sme počas poriadne intenzívneho júlového týždňa stihli osobne preskúmať a zažiť na vlastnej koži.

Vodopád v Antalyi. Zdroj: Unsplash/Flo Steinle

Skutočný poklad pirátov

Pirátskej tematike sa v Turecku nevyhneš, ani ak by si celý čas chodil/-a po pobrežiach so zatvorenými očami. Už hneď v prístavoch uvidíš zakotvené drevené pirátske lode, či už menšie, alebo veľké výletné, ktoré turistov prevážajú so sprievodným programom na rôzne odľahlé pláže. Ak chceš však zažiť miesta, ktoré kedysi naozaj patrili pirátom, musíš navštíviť Alanyu.

Hradby hradu v Alanyi. Zdroj: Unsplash/Ramon Kagie

Nájdeš tu totiž historický pirátsky hrad, jeho opevnenie a citadela seldžuckej éry z roku 1226, ktoré sú jednou z najväčších dominánt tohto mesta. Nachádza sa na malom polostrove, ktorý vybieha z pevniny do mora a v minulosti slúžil ako obranná stavba v prípade útoku. Dostať sa sem môžeš lanovkou, ale odvážnejší dobrodruhovia si môžu vyjsť po svojich. Tak či onak tie výhľady na more, pláže, prístav či samotné mesto rozhodne stoja za to.

Mohutná stavba siaha až do výšky 250 metrov a okrem hradu a hradieb, ktoré sa rozpínajú do vzdialenosti viac ako 6 kilometrov, nájdeš na hradnom kopci aj pôvodnú mešitu. Pod kopcom sa môžeš schladiť v jaskyni Damlataş, ktorá bola náhodne nájdená pri stavbe prístavu v roku 1948 a predtým slúžila pirátom ako úložisko ich pokladov. V preklade jej názov znamená „jaskyňa kvapkajúceho kameňa“, práve vďaka vode kvapkajúcej zo stalaktitov.

Pláž, ktorá uchvátila aj Kleopatru

Priamo z hradného kopca, ktorý kedysi obývali piráti, môžeš vidieť aj na Kleopatra Beach. Tá je považovaná za najkrajšiu tureckú pláž. Názov po niekdajšej egyptskej vládkyni dostala vďaka príbehu, podľa ktorého Marcus Antonius, bratranec Iuliusa Caesara a rímsky generál, daroval Tureckú riviéru ako najkrajší svadobný dar pre svoju milovanú Kleopatru z Egypta.

Kráľovná však podľa legendy odmietla položiť svoju nohu na inú zem ako egyptskú a Marcus Antonius preto musel z delty Nílu previezť piesok práve na túto pláž v Alanyi. Keďže toto miesto očarilo aj najviac vyberavú faraónku v histórii, istotne uchváti aj teba. Vďaka svojmu piesku je extrémne priezračná a občas máš pocit, akoby si nebol/-a v Turecku, ale niekde na Maldivách. Niet sa preto diviť, že sa pláž pýši ocenením modrej vlajky od Európskej únie.

Fejkový Disneyland pre dospelých

Z Land of Legends sme mali veľmi zmiešané pocity. Sami sme sa nevedeli rozhodnúť, kde to vlastne sme. Je to niečo medzi zábavným parkom, nákupným centrom, koncertnou sálou a výstaviskom. V podstate všetko toto dokopy. A ešte oveľa viac. Tento fejkový turecký Disneyland, ako sme ho pracovne nazvali, sa nachádza v meste Belek a ponúka množstvo zážitkov a atrakcií nielen pre deti, ale aj dospelých.

Koncert v Land of Legends v Beleku. Zdroj: Refresher/Daniel Mikolášik

Unikátny park sme videli už pri príchode do mesta z niekoľkokilometrovej diaľky. Niet divu, keďže ide o komplex postavený na pozemku s rozlohou 17 000 štvorcových metrov. Prejsť z jedného konca na druhý nám trvalo s pár krátkymi prestávkami necelú hodinu. Najväčšou dominantou parku je 111 metrov vysoká veža pripomínajúca rozprávkový hrad v Disneylande, ktorý v noci svieti na rôzne farby.