Elon Musk sa na Twitteri pustil do Zuckerberga. Vyzval ho na súťaž v meraní ich prirodzení

Elon Musk reagoval na Zuckerbergovu novú sociálnu sieť štipľavými príspevkami na Twitteri. Jeho výzva spôsobila ošiaľ.

Nová aplikácia Threads, ktorú spustil zakladateľ Facebooku Mark Zuckerberg, sa stala tŕňom v oku pre rivala Elona Muska, majiteľa Twitteru. Svoje rozhorčenie sa rozhodol zhmotniť do príspevku na jeho sociálnej sieti. Pridal aj odvážnu výzvu, ktorá okamžite zaujala jej používateľov. Píše o tom UNILAD.

Krátko po tom, čo Zuckerberg spustil novú aplikáciu Threads, prišla vyhrážka od Twitteru. Ten sa spoločnosti Meta vyhrážal, že ju zažaluje. Právnici Elona Muska totiž tvrdia, že Meta zamestnala ľudí prepustených z Twitteru a narušila tak jeho obchodné tajomstvo a duševné vlastníctvo.



V liste adresovanom zakladateľovi Mety Markovi Zuckerbergovi právnici Twitteru vyjadrili podozrenie, že Meta je zapojená „do systematického, vedomého a nezákonného narúšania obchodných tajomstiev Twitteru a iného duševného vlastníctva“. „Žiadame, aby Meta okamžite prestala využívať obchodné tajomstvá Twitteru či ďalšie prísne tajné informácie,“ uvádza sa v liste.



„Súťaživosť je v poriadku, no podvádzanie už nie,“ napísal Musk vo štvrtok v príspevku na Twitteri. Jeho hnev však očividne gradoval, o čom svedčia aj nedávne nové príspevky na jeho sociálnej sieti. Urážky prišli krátko na to, ako narazil na screenshoty, v ktorých sa zakladateľ Facebooku smeje na vtipe istého reťazca hamburgerov. Ten Zuckerberga vyzval aby svojho rivala napodobnil a vydal sa do vesmíru. To ho vraj zaručenie nahnevá.

Pýtaš sa, čo na to odpovedal Musk? Vyjadril sa stručne: „Zuck is a cuck“ (slovo „cuck“ je skratka od anglického slova „cuckold“, čo v preklade znamená niečo, ako keď má muž „nasadené parohy“. Musk tým zrejme chcel povedať, že je Zuckerbergovi jeho manželka neverná, pozn. red.). Zrejme sa mu však zdalo, že to nie je dostatočná urážka, a tak ju prikrášlil o chlapskú výzvu.

„Navrhujem, aby sme si dali súťaž v meraní penisov 📏,“ znel ďalší Tweet od Elona Muska. V súčasnosti má jeho tweet už takmer 40-tisíc reakcií. Otázka znie, či uskutočnenie súťaže zažehná súboj medzi dvoma rivalmi, alebo rozpúta ešte väčšie peklo.

I propose a literal dick measuring contest 📏 — Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2023

Aplikácia Threads bola spustená v noci na štvrtok (6.7.) a počas prvých siedmich hodín jej fungovania sa do nej zaregistrovalo desať miliónov používateľov. Účty v aplikácii už majú aktívne aj niektoré médiá, ako The Washington Post alebo The Economist, či celebrity vrátane speváčok Jennifer Lopez a Shakiry či herca Hugha Jackmana a mnohých ďalších.