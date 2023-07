Úplne nový Mercedes-Benz CLE nahrádza doterajšie C kupé aj E kupé, prekvapivo ponúkne aj šesťvalec

Nový model dizajnom vychádza z aktuálnej triedy C, ale rozmermi prekonáva aj niekdajšie E kupé.

Viaceré špionážne fotografie a zákulisné informácie už pár rokov naznačovali, že značka Mercedes-Benz chystá úplne nový model, ktorým súčasne nahradí až dve doterajšie triedy – C kupé aj E kupé. Stalo sa tak v uplynulých hodinách, keď nemecká automobilka uviedla model pod označením CLE. Hoci na prvý pohľad je jasné, že ide de facto o súčasnú triedu C vo vyhotovení kupé, v skutočnosti svojimi rozmermi prerastá aj doterajšie E kupé. Novinka totiž meria na dĺžku až 4 850 mm – to je o takmer 10 cm viac ako sedan triedy C a o 1,5 cm viac ako E kupé. Dokonca CLE je až o 5 centimetrov širšie než posledné kupé triedy C.

CLE v zmysle súčasného dizajnového jazyka ponúkne veľmi ladné a elegantné línie, ktoré vpredu začínajú úzkymi LED svetlami (za príplatok s technológiou Digital Light) a končia vzájomne prepojenými koncovými svetlami. Batožinový priestor ponúkne 420 litrov, budúci rok pritom okrem karosérie kupé príde na trh aj CLE vo vyhotovení kabriolet.

Interiér následne prezradí príbuznosť s aktuálnou triedou C, s ktorou zdieľa koncepciu palubnej dosky – 12,3" digitálne budíky a 11,9" displej infotainmentu MBUX. Multimediálny systém je však už vo svojej 3. generácii, ktorá mala premiéru v novej triede E, takže bude možné evidovať nové funkcionality.

Najväčšie prekvapenie sa odohralo pod kapotou. Už nejaký ten rôčik vieme, že trieda C aktuálnej generácie sa spolieha výhradne na štvorvalcové motory, a to aj pri AMG verziách. Úplne nové CLE stojí na základoch triedy C, no pod jeho kapotou sa môže nachádzať aj šesťvalec (verzia CLE 450 4Matic). Dokonca hneď v úvode predaja a aj pre európsky trh. Všetky motorizácie sú spárované s 9-stupňovým automatom a štandardne sú osadené mild-hybridnou technikou, ktorá pridáva dodatočných 17 kW/23 koní a 200 Nm.

CLE 220d – 2.0 R4, 145 kW/197 k a 440 Nm, z 0 na 100 km/h za 7,5 s

– 2.0 R4, 145 kW/197 k a 440 Nm, z 0 na 100 km/h za 7,5 s CLE 200 – 2.0 R4, 150 kW/204 k a 320 Nm, z 0 na 100 km/h za 7,4 s

– 2.0 R4, 150 kW/204 k a 320 Nm, z 0 na 100 km/h za 7,4 s CLE 200 (4Matic) – 2.0 R4, 150 kW/204 k a 320 Nm, z 0 na 100 km/h za 7,4 s

– 2.0 R4, 150 kW/204 k a 320 Nm, z 0 na 100 km/h za 7,4 s CLE 300 4Matic – 2.0 R4, 190 kW/258 k a 400 Nm, z 0 na 100 km/h za 6,2 s

– 2.0 R4, 190 kW/258 k a 400 Nm, z 0 na 100 km/h za 6,2 s CLE 450 4Matic – 3.0 R6, 280 kW/381 k a 500 Nm, z 0 na 100 km/h za 4,4 s

Neskôr môžeme očakávať ďalšie verzie vrátane AMG, na ktoré sa sústreďuje veľká pozornosť, keďže nie je isté, aké motory dostanú. CLE je o 15 milimetrov nižšie k zemi ako trieda C, no a na výber bude s tromi typmi podvozkov – klasický, športový s tuhšími tlmičmi a napokon podvozok s adaptívnymi tlmičmi. Nechýba možnosť riadenej zadnej nápravy (s 2,5-stupňovým natáčaním) či športové riadenie s variabilným prevodom. Cenové relácie zatiaľ nepoznáme, novinka sa totiž dostane na trh až v novembri.