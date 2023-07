Alergologička: Lieky nestačí brať len vtedy, keď je najhoršie. Alergiu môže zhoršiť aj stres (Rozhovor)

„Po príchode domov treba oblečenie hneď vyzliecť, nechať na balkóne, osprchovať sa a vypláchnuť si dutiny. Dôležité je nevetrať medzi druhou a piatou hodinou ráno, keď je najvyššie vypeľovanie rastlín,“ radí skúsená alergologička Svetlana Hadvabová.

Alergia na peľ sa môže objaviť v akomkoľvek veku a súvisí s množstvom faktorov. „Mala som paniu, ktorej sme diagnostikovali alergiu na roztoče v 79 rokoch. Horná veková hranica prakticky neexistuje,“ hovorí pre Refresher alergologička a imunologička Svetlana Hadvabová, ktorá pôsobí v Ambulancii klinickej imunológie a alergológie v Komárne.

Odborníčka pravidelne prednáša na národných aj medzinárodných vzdelávacích seminároch a kongresoch. Je tiež členkou Slovenskej lekárskej komory a Slovenskej spoločnosti klinickej imunológie a alergológie. V rozhovore ti priblíži, ako vzniká alergia, ako ju môžeš účinne tlmiť a prečo pacienti odmietajú jedinú efektívnu liečbu.

MUDr. Svetlana Hadvabová pôsobí v Ambulancii klinickej imunológie a alergológie v Komárne. Je tiež členkou Slovenskej lekárskej komory. Zdroj: So súhlasom MUDr. Svetlany Hadvabovej

Akých alergénov je v súčasnosti v ovzduší najviac? Aktuálne dominuje peľ lipnicovitých tráv a obilnín. Je to tá istá čeľaď a momentálne je ich typické obdobie – maximálna koncentrácia tráv v ovzduší je od konca mája do polovice júla. Okrem toho máme aj vysokú koncentráciu žihľavy, tá však biologicky nie je až takým silným alergénom. Agresívnejšie sú vzdušné plesne – čerňovka a alternária, ktorých koncentrácie sú takisto veľmi vysoké.

Ako zatiaľ hodnotíte tohtoročnú sezónu? Sú sezóny alergií v posledných rokoch silnejšie ako v minulosti?V máji sa nám zdali miernejšie, ale od výrazného oteplenia v polovici júna je sezóna tráv výraznejšia ako pred rokom. Chodí k nám viac pacientov so zhoršenými prejavmi alergickej nádchy a alergického zápalu spojiviek, ale aj viac pacientov so zhoršenou bronchiálnou astmou. Sú to aj pacienti, ktorí neboli na kontrole dva-tri roky, lebo sa mali dobre, pravidelne neužívali liečbu, no tento rok došlo k výraznejšiemu zhoršeniu. Viac zhoršených alergikov sme mali tento rok aj v marci a apríli, keď kvitla breza.

V akom veku sa zvykne u človeka objaviť alergia? Prvé prejavy môžu byť už po narodení, a to vo forme ekzému. Nie každý ekzém znamená, že je dieťa alergické, ale jeho prítomnosť je varovným signálom, že môže ísť o prvý prejav tzv. atopického pochodu – to je následnosť alergických prejavov. Po ekzéme môže nastúpiť potravinová alergia, následne alergická nádcha a bronchiálna astma.

Alergia na peľ dokáže človeka obmedziť aj na niekoľko týždňov. Zdroj: pxhere

Máme pacientov, ktorí majú všetky tieto štyri klinické prejavy, ale aj takých, ktorí majú len jeden z nich, prípadne si prešli všetkými rad za radom. Alergia sa bežne objavuje aj v prvých rokoch života.

Môže sa objaviť aj vo vyššom veku?Samozrejme. Mala som paniu, ktorej sme diagnostikovali alergiu na roztoče v 79 rokoch. Horná hranica veku vývoja alergie prakticky neexistuje.

Prečo sa zvykne objaviť až v dospelosti?