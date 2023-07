Slovenka, ktorá chodila s Tateom: V súkromí to bol najmilší človek. Čím však bol známejší, tým viac bol paranoidný (Rozhovor)

Obaja bratia Tateovci sú v súkromí iní ako na sociálnych sieťach. Je to sčasti póza, ale aj šikovný marketing, prezrádza viac o ich súkromí Zuzana, expriateľka Tristana.

Zuzana Bolotin je 23-ročná Slovenka, ktorá sa exkluzívne pre Refresher rozhodla otvorene prehovoriť o svojom takmer ročnom romantickom vzťahu s kontroverzným britsko-americkým influencerom, bývalým kickboxerom a biznismenom Tristanom Tateom.

Ten je spoločne so svojím bratom Andrewom Tateom známy toxickou maskulinitou, sexizmom či mizogýniou. Pre výroky nenávistné voči ženám boli na viacerých sociálnych sieťach ako Facebook, Instagram či Youtube zablokovaní. Aktuálne sú obaja navyše obvinení zo znásilnenia, z obchodovania s ľuďmi a zo založenia organizovanej zločineckej skupiny, ktorá sexuálne vykorisťovala ženy.

Bratov Tateovcov a dve Rumunky koncom minulého roka v Bukurešti zadržala polícia pre podozrenie z pašovania ľudí, zo znásilnenia a založenia organizovanej zločineckej skupiny. Všetci štyria v marci uspeli so sťažnosťou proti rozhodnutiu súdu predĺžiť im väzbu a prepustili ich do domáceho väzenia.

So Zuzanou, Tristanovou bývalou priateľkou, sme sa rozprávali napríklad aj o tom, ako vyzeral ich vzťah, čo si myslí o jeho kontroverzných výrokoch, ako spolu trávili čas, akí sú bratia Tateovci v súkromí, ako sa pozerá na ich obvinenia, ale aj o tom, či jej nevadilo, že vyznávajú mnohoženstvo.

Zuzana Bolotin a Tristan Tate počas ich vzťahu. Zdroj: archív Zuzany Bolotinv

Ako ste sa s Tristanom Tateom spoznali?



Naše prvé zoznámenie bude pre mnohých asi prekvapením, pretože prebehlo práve na Slovensku. Všetko sa to začalo ešte na Instagrame. Približne v rovnakom čase sme boli v Prahe a Instagram mu vyhodil môj profil vzhľadom na blízku polohu. Vraj ma nejaký čas sledoval a nakoniec sa odhodlal ozvať.

Prišli mi od neho do správ nejaké komplimenty, na ktoré som však spočiatku vôbec nereagovala, pretože jeho profil bol plný áut, fotiek v sakách a podobne. Celé to pôsobilo ako tie profily, čo ti začnú ponúkať nejakú super výhodnú pyramídku. (smiech)

Napokon si však odpísala.Áno, po niekoľkých správach plných komplimentov som odpísala, keďže vždy písal milo a slušne. Poďakovala som a odpovedala, že je veľmi milý, a tam sa začala spoločná konverzácia.

Zdroj: archív Zuzany Bolotin

O čom ste si písali?

Pýtal sa ma, odkiaľ som, ja zas, odkiaľ je on. Keď som spomenula Slovensko, potešil sa a okamžite spomenul, že tu pred pár rokmi približne pol roka žil. Konkrétne v Košiciach. Keď mi povedal, že momentálne žije v Rumunsku, odpovedala som, že ak bude mať niekedy cestu na Slovensko, nech sa ozve. Vtedy povedal, že veď si tú cestu môže spraviť hneď a príde za mnou.

Ja som tomu, samozrejme, neverila a brala som to ako také reči do vetra. Povedala som mu, kedy mám čas, a zrazu mi len prišla fotka, že už je na letisku, akurát nastupuje do lietadla a približne o dve hodiny pristáva vo Viedni. Pýtal sa ma, či sa vidíme ešte v ten večer, ale keďže som to celý čas nebrala príliš vážne, zrušila som ho s tým, že už mám iný program a môžeme sa vidieť na ďalší deň.

Prvá fotka, ktorú Tristan Tate poslal Zuzane ako dôkaz, že už sedí v lietadle a je na ceste za ňou na Slovensko. Dovtedy tomu totiž nechcela uveriť. Zdroj: archív Zuzany Bolotin

Ako vyzeralo vaše prvé stretnutie?

Prišiel na ďalší deň. Mali sme sa stretnúť v kaviarni na Františkánskom námestí v Bratislave asi okolo siedmej večer. Ja som vôbec nestíhala, meškala som asi polhodinu a stále som bola v tom, že ide o nejaký catfish. Medzitým som písala kamarátom, že to bude určite rýchle stretnutie a že sa k nim do hodiny pridám na večeru.

Keď som prišla na námestie, zrazu sa spoza stola postavil krásny vysoký hnedý chlap v bielych nohaviciach, svetlomodrej košeli a tmavom saku. Išla z neho neskutočná charizma. Už vtedy mi bolo jasné, že to určite nebude stretnutie na polhodinu, ako som pôvodne plánovala. (smiech)

Ospravedlnila som sa za meškanie, na čo mi odpovedal, že to vôbec nevadí, pretože na pekné ženy sa dlho čaká a ja som nádherná, takže by si na mňa kľudne počkal aj dlhšie. Od začiatku bol veľmi milý, vysmiaty a hlavne veľký džentlmen. Zobral mi kabát, odsunul stoličku a bol celý čas veľmi pozorný.

Chvíľu sme sa rozprávali a okamžite mi povedal, že má dcéru, koľko má rokov a koľko by chcel ešte detí. Vraj dvanásť. (smiech) Nič netajil a na nič sa nehral. Bola som z toho najprv vystrašená, keďže už na tom prvom stretnutí mi povedal o svojom dieťati a aj o tom, že dúfa, že to ďalšie už bude so mnou. Bála som sa, čo príde ďalej.

Ako to pokračovalo?

Chvíľku sme tam sedeli a neskôr sme sa vybrali na prechádzku po Starom Meste. Po prechádzke sme ešte skončili v takej malej krčmičke. Pri ďalších konverzáciách o živote, rodine sa ma zrazu spýtal, či by som sa nechcela stať jeho priateľkou. Že je to síce také spontánne, ale že úplne cíti, že by to tak malo byť, a prinajhoršom sa môžeme hocikedy rozísť.

Ja som veľmi spontánna, takže som to zobrala ako výzvu. Bol milý, inteligentný, vtipný a veľký fešák. Nevidela som dôvod, prečo to neskúsiť.

Zuzana s Tristanom vo Viedni. Zdroj: archív Zuzany Bolotin

Vedela si, kto to je, keď ste začali randiť?