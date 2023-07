Leto 2023 v znamení štýlových tenisiek: Ktorý pár najlepšie doplní tvoje outfity v meste aj na festivale?

Oslav začiatok letných prázdnin kúpou nových tenisiek. Vybrali sme najlepšie novinky z ponuky online obchodu Queens.

Najväčší výrobcovia tenisiek predstavujú nové modely, respektíve rôzne úpravy, ako na bežiacom páse a zachytiť všetky je prakticky nemožné.

Spomedzi veľkého množstva teniskových noviniek sme vybrali 10 párov pre mužov aj ženy z dielní značiek Adidas Originals, New Balance, Nike a Puma, ktoré skvelo doplnia tvoju zbierku. Priprav sa na retro bežecké siluety v upravenej podobe, ale aj na futuristické línie v originálnych farebných vyhotoveniach.

Queens akcia do výšky 25 % na vybrané produkty. Ceny tenisiek sú uvedené pred zľavou. V deň publikovania článku bola v online obchodeakcia do výšky 25 % na vybrané produkty. Ceny tenisiek sú uvedené pred zľavou.

Zdroj: Queens

Tenisky Nike P-6000 sú mestskou športovou obuvou, ktoré nadväzujú na modely Pegasus z osemdesiatych rokov minulého storočia, avšak v modernom duchu. Dynamický tvar je zahalený do kombinácie textílie, syntetických tkanín a kože, vďaka čomu sú tenisky dostatočne odolné a držia tvar.

Pre vysoký štandard pohodlia pri chôdzi, respektíve behu, je silueta Nike P-6000 vybavená odpruženou stielkou a penovou medzipodrážkou, zatiaľ čo spodná vrstva podrážky z gumy zabezpečuje priľnavosť k rôznym typom povrchov. Samozrejmosťou je logo spoločnosti umiestnené z oboch bočných strán, na jazyku aj päte, ktoré skvelo dopĺňajú metalické odlesky a výrazné žlté panely či prešívanie.

Zdroj: Queens

New Balance 530 – 125 €

Zastúpenie v dnešnom výbere má aj spoločnosť New Balance, a to vďaka dvojici modelov, ktoré skvelo doplnia každú zbierku tenisiek. Silueta s číselným označením 530 je bežecká klasika z deväťdesiatych rokov, ktorá v súčasnosti pokračuje v mestských uliciach rovnako ako množstvo vintage párov športovej obuvi.

Detaily zo syntetických tkanín v oblasti priehlavku aj päty sú zárukou pevného tvaru tenisiek a zároveň modelu New Balance 530 poskytujú charakteristickú „dad shoes“ estetiku. Priedušnosť zabezpečuje telo zo sieťoviny, zatiaľ čo podrážka s technológiou ABZORB® je zárukou maximálneho pohodlia a podpory chodidla počas chôdze.

Zdroj: Queens

Adidas Originals Response CL – 125 €

Veľmi podobné tenisky má vo svojom portfóliu aj spoločnosť Adidas Originals, a to v podobe modelu Response CL, ktorý si v posledných mesiacoch zamilovali interpreti Bad Bunny či Pusha T.

V ponuke obchodu Queens sme našli variant v tmavomodrom farebnom vyhotovení s prívlastkom Night Indigo, ktorý je zahalený do kombinácie semišu, textílie a syntetických tkanín. Tenisky sú inšpirované outdoorovým aj bežeckým štýlom, pričom sú nabité funkčnými technológiami a udržia ťa v pohodlí pri každej príležitosti.

K dispozícii je aj béžová verzia z línie Adidas Performance.

Zdroj: Queens

Adidas Originals Centennial 85 Low – 125 €

Z úplne odlišnej kategórie sú tenisky Adidas Originals Centennial 85 v nízkom vyhotovení, ktoré sú ódou na retro mestskú obuv. Ide o kultový model z archívov spoločnosti Adidas, ktorý prvý raz uzrel svetlo sveta v roku 1985 a dnes prichádza na trhu v aktualizovanom vzhľade.

Do najmenších detailov prepracovaná nová verzia siluety Adidas Originals Centennial 85 Low je vyrobená s obsahom recyklovaných materiálov a ponúka semišový zvršok s perforovanými koženými prvkami, ako aj vrúbkované tri prúžky z oboch bočných strán.

Zdroj: Queens

Návrat ku koreňom – približne takto by sme charakterizovali teniskovú novinku s ikonickým logom značky Puma. Vedenie odevnej spoločnosti uviedlo model Slipstream na trh v roku 1987 ako basketbalovú obuv s výraznými dizajnovými prvkami.

Model Slipstream B-Ball je dokonalým návratom na basketbalové palubovky, a to z hľadiska tvaru aj funkčnosti. Tenisky sú vybavené odolným koženým zvrškom s atraktívnymi zelenými akcentmi, ako aj syntetickým pásom Puma Formstrip a tvrdou tvarovanou podrážkou, ktorá dokonale tlmí nárazy pri pohybe.

Zdroj: Queens

New Balance 550 W – 154 €

Pevné miesto na basketbalových palubovkách mali v osemdesiatych rokoch aj tenisky New Balance 550, ktoré sú hitom už niekoľko sezón a nič nenasvedčuje tomu, že by mali odísť do zabudnutia.

Medzi novinkami v ponuke online obchodu Queens nás oslovila verzia v ženských veľkostiach so sivým semišovým telom, priedušnými perforovanými časťami a tmavomodrými detailmi v podobe loga a panelu na päte. Z nášho pohľadu ide o perfektnú mestskú obuv na každodenné nosenie, ktoré ľahko zladíš s väčšinou veci vo svojom šatníku.

Zdroj: Queens

Adidas Originals Samba Decon – 162,50 €

Zabezpeč si klasický športový vzhľad vďaka modelu tenisiek Adidas Originals Samba Decon, ktoré práve dorazili do skladu online obchodu Queens.

Model Samba sa zrodil na ihrisku a svojím nadčasovým dizajnom si v posledných sezónach získal miesto aj vo svete streetwearu. Novinka v bielo-čiernom vyhotovení s tromi prúžkami je verná OG siluete, avšak s menšími úpravami, ktoré skvelo doplnia tvoje outfity.

Zdroj: Queens

Nike Air Max 1 '86 Premium – 166,50 €

Legendárny modelový rad tenisiek Nike Air Max 1 patrí medzi naše obľúbené, a to obzvlášť, ak ide o pár v originálnom farebnom, materiálovom či vzorovanom vyhotovení ako v tomto prípade.

Novinka Nike Air Max 1 '86 Premium v atraktívnom farebnom vyhotovení s prívlastkom Blue Safari má sieťovinový základ s textilnými prekrytiami, semišovými švami a safari potlačou v spodnej časti zvršku. Fresh letný vzhľad dotvára podpisový znak Nike na štítku jazyka, z oboch bočných strán aj na päte s dlhšie viditeľným panelom Air v medzipodrážke, ktorú zdobí tiež názov revolučnej technológie.

Zdroj: Queens

Adidas Originals Orketro 2 – 171 €

Neprehliadnuteľné tenisky, ktoré sú inšpirované štýlom z prelomu tisícročí. Horúci trend posledných sezón Y2K je sexy, farebný, bez zábran a energický – presne taký ako silueta Adidas Originals Orketro 2, ktorú nájdeš v ponuke obchodu Queens.

O jedinečný vzhľad tenisiek sa starajú vrstvy vo forme plameňov, odvážne línie a otočené tri prúžky s metalickými odleskmi. Vďaka mäkkému tlmeniu s technológiou AdiPRENE+ poskytujú neskutočný komfort. Uži si pohodlie a vynikni v dave.

Zdroj: Queens

Nike Air Max 95 W – 200 €

Vedenie spoločnosti Nike vsadilo tento rok na safari motív a my voči tomu nemáme výhrady. Stačí, ak sa pozrieš na novú edíciu siluety Air Max 95 – ikonická potlač, ktorú poznáš z minulých ročníkov, je zasadená do neutrálnych farieb a prináša dávku ľahko štýlovej divočiny. Prémiová koža a vzdušná sieťovina podčiarknu tvoj outfit, zatiaľ čo biela podrážka s technológiou Air sa postará o tvoj maximálny komfort.