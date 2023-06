Nike ACG nesmie chýbať v tvojom šatníku: V modeloch oblečenia a obuvi zvládneš turistiku v horách aj piatkovú párty v klube

Línia Nike ACG (All Condition Gear) je na trhu s prestávkami viac ako 30 rokov a v súčasnosti by nemala chýbať v žiadnom šatníku.

Spoločnosť Nike je na trhu od roku 1964 a odvtedy patrí medzi najrelevantnejších výrobcov športových odevov, obuvi a doplnkov s vysokými štandardmi kvality aj dizajnu, vďaka čomu sa teší popularite naprieč generáciami.

Vedenie značky v priebehu svojej existencie uviedlo na trh niekoľko línií osobitého zamerania vrátane Jordan Brand, NikeLab, Nike SB alebo ACG, ktoré milujú nielen úspešní atléti, ale aj ľudia z bežného života.

V posledných sezónach je najväčším hitom práve línia s označením ACG (All Condition Gear), ktorá je stelesnením funkčnosti a nadčasového outdoorového dizajnu pre skutočných dobrodruhov.

Prvé produkty s logom Nike ACG boli predstavené v roku 1989 a počas deväťdesiatych rokov si modely plné výrazných farieb aj neutrálnych schém z flísu či iných syntetických tkanín získali srdcia miliónov ľudí. Bohužiaľ, hospodárske výsledky neboli pre spoločnosť so sídlom v Oregone uspokojivé a línia s ikonickým trojuholníkovým znakom viac ako 10 rokov čakala na návrat.

Zlom nastal približne v roku 2014, keď Nike zaradilo líniu ACG pod hlavičku NikeLab, ktorú vtedy viedol Errolson Hugh. Úspešný návrhár, vizionár techwearu a zakladateľ značky ACRONYM® posunul hranice funkčnej športovej módy na úplne nový level a úspech na seba nedal dlho čakať.

Obchodný tím spoločnosti Nike našiel dieru na trhu a ihneď po predstavení prvých produktov prichádzali pozitívne reakcie zo strany verejnosti a s tým spojené vysoké čísla predajov. Kolekcie spôsobili ošiaľ a jednotlivé modely búnd, nohavíc či obuvi chcel každý, kto vyhľadával techwear. Koniec spolupráce medzi Hughom a NikeLab prišiel v roku 2018, keď predstavil posledné modely s nápisom Nike ACG.

Všetci vo firme vedeli, že po odchode kanadského návrhára, nie sú schopní tvoriť relevantné futuristické oblečenie a doplnky, ale zároveň nechceli zahodiť potenciál línie ACG. Nový tím prekopal základnú schému a na scénu vrátil módu inšpirovanú prírodou, horami a dobrodružstvom.

Nová kapitola Nike ACG priniesla pôvodnú víziu línie v modernej podobe a pred obchodným aj návrhárskym tímom spoločnosti Nike skladáme obrovskú poklonu, keďže dokázali rýchlo reagovať a prispôsobiť svoju ponuku aktuálnemu dopytu.

Širokú selekciu produktov s logom Nike ACG nájdeš v online obchode Footshop a napriek tomu, že väčšina modelov evokuje pohyb, prírodu, hory a dobrodružstvo, krok vedľa neurobíš ani v prípade, ak ich zladíš v rámci každodenných mestských outfitov.

Vybrali sme 15 najzaujímavejších návrhov Nike ACG pre mužov aj ženy so zmyslom pre štýl a pohodlie.

V deň publikovania článku bola v online obchode Footshop akcia do výšky 25 % na vybrané produkty. Všetky ceny sú uvedené pred zľavou.

Oblečenie

Nike ACG Logo T-Shirt – 49,95 €

Kvalitné bavlnené tričko v rovnom strihu s krátkymi rukávmi a malým grafickým motívom znaku línie Nike ACG v oranžovom vyhotovení. Skvelá voľba na letné mesiace.

Nike ACG NRG Logo T-Shirt – 49,95 €

Za skvelú voľbu na letné obdobie považujeme aj toto biele tričko s krátkymi rukávmi a výraznou grafickou potlačou ikonického trojuholníkového loga Nike ACG doplnené o geometrické tvary a malý nápis.

Nike ACG Dri-Fit ADV T-Shirt W – 57,95 €

Pre ženy sme vybrali minimalistický čierny variant vyzbrojený technológiou Dri-Fit s dlhými rukávmi a kontrastným bielym logom na prednej časti. Cena je približne 60 eur, čo považujeme za férovú ponuku.

Nike ACG Oversized Shorts W – 84,95 €

Počas horúcich letných dní sa nezaobídeš ani bez štýlových šortiek. Z ponuky Nike ACG sme vybrali čiernu verziu v nadrozmernom strihu s dĺžkou približne do polovice stehien, ktorú ľahko zladíš s čímkoľvek zo svojho šatníka.

Nike ACG Therma-Fit Fleece Hoodie W – 122,95 €

Ak sa chystáš toto leto na výlet a turistiku do Vysokých Tatier alebo do iných hôr, v tvojom kufri by nemala chýbať ani kvalitná flísová mikina, ako napríklad táto kráska s kapucňou v oranžovej farbe.

Nike ACG Cargo Shorts – 137,95 €

Pri hľadaní šortiek sme mysleli aj na mužov a z portfólia Nike ACG nás najviac oslovil model po kolená so sieťovanými vreckami a sťahovacím pásom v čiernej schéme s malým logom na prednom vrecku.

Nike ACG ADV UV Shirt – 147,95 €

Slovami chvály nemôžeme šetriť ani v prípade košele zo syntetických materiálov s množstvom väčších a menších vreciek, do ktorých schováš mobil, peňaženku aj kľúče od bytu či auta. Čo viac potrebuješ?

Nike ACG Windproof Jacket – 152,95 €

Za približne 150 eur môžeš vlastniť aj takúto bundu odolnú vetru v sviežom oranžovom vyhotovení s kontrastným bielym logom na hrudi, ktorá je ľahká ako pierko a zbalíš ju napríklad aj do bočného vrecka na ruksaku.

Nike ACG Therma-Fit Pullover Hoodie – 174,95 €

Do pozornosti dávame aj túto hrubú mikinu s kapucňou v atraktívnom a originálnom vyhotovení vybavenú technológiou Therma-Fit, ktorá poskytuje maximálnu izoláciu od chladu a vetra.

Nike ACG Therma-Fit ADV Jacket – 239,95 €

Rovnakú technológiu s perfektnými izolačnými vlastnosťami použili návrhári v službách Nike ACG aj pri tvorbe tejto bundy v bordovej farbe. Za cenu 240 eur získaš dokonalú vrchnú vrstvu, s ktorou zvládneš výšľap na štíty a zároveň s ňou zaboduješ aj pred kamošmi večer v meste.

Doplnky a obuv

Nike ACG Heritage Cap – 44,95 €

Pokrývka hlavy je dôležitá nielen počas letných mesiacov, a ak hľadáš nový kúsok do zbierky, máme pre teba tip v podobe klasického modelu s logom Nike ACG za férovú cenu.

Nike ACG Bucket Hat – 49,95 €

Ak si odvážny dobrodruh a rád/rada experimentuješ, potom skús tento veľký klobúk zo syntetických tkanín v nadčasovej modro-bielej farebnej schéme.

Záver výberu venujeme trojici topánok, ktoré by sme volili skôr do prírody, ale vyzerajú skvelo. Ako prvý sme vybrali model Nike ACG Watercat+ s trailovou podrážkou a priedušným pleteným telom s pevnou pätou z kože.

Nike ACG Mountain Fly 2 Low – 159,95 €

Krok vedľa neurobíš ani kúpou modelu Nike ACG Mountain Fly 2 v nízkom vyhotovení s futuristickými tvarmi a tvrdou gumovou podrážkou s výrazným dezénom.

Nike ACG Mountain Fly SE Low – 179,95 €

Atraktivitou oplýva aj posledný model obuvi v dnešnom výbere, a to konkrétne silueta s názvom Nike ACG Mountain Fly SE Low, s ktorou sa návrhársky tím vyhral do najmenších detailov, a výsledok je pastvou pre oči.