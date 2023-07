10 najdesivejších zápasníkov v histórii UFC: Agresívni psychopati, ktorí milovali násilie a chuť krvi. Súperov by najradšej zabili

Zatiaľ čo niektorí MMA zápasníci pôsobia mimo klietky ako milí, priateľskí a zhovorčiví ľudia, iní vyzerajú už na pohľad ako psychopatickí šialenci, na ktorých sa človek bojí radšej pozrieť. Ide z nich strach na kilometre.

O tom, ako to vyzeralo v začiatkoch dnes najprestížnejšej MMA ligy sveta UFC, sme písali v tomto článku, tentoraz sme vybrali tých najdesivejších bojovníkov, ktorí v organizácii pôsobili. Istý čas boli nepremožiteľní a nikto ich nevedel ukončiť. Keď sa začal zápas, po súperoch okamžite vyštartovali ako po koristi, ktorú chcú roztrhať na čo najmenšie kusy.



Milovali násilie a chuť krvi, pričom v klietke boli ochotní aj zomrieť. A keby v nej nebol stál rozhodca, protivníkov by pravdepodobne v amoku zabili. Dodnes z ich knokautov behá mráz po chrbte. Oproti súčasnej generácii bojovníkov pôsobia ako zvery, akoby boli „z iného cesta“.

Zdroj: Getty Images/Jon Kopaloff/Filmmagic

Mirko Cro Cop

Chorvát Mirko „Cro Cop“ Filipović je absolútna legenda vo svete MMA a niet sa čo čudovať. Ako rád hovorieval, keď súpera kopol pravou nohou, čakala ho nemocnica, keď ľavou, šiel rovno na cintorín. Žiaden normálny človek by sa mu nechcel dobrovoľne postaviť do cesty. Jeho kopy na hlavu boli devastačné a vyvolávali rešpekt aj u tých najodvážnejších.



Počas svojej kariéry nazbieral neuveriteľných tridsať knokautov. Preslávil sa v japonskej organizácii Pride, kde bolo povolené kopať súpera na zemi do hlavy. Odtiaľ zamieril do UFC. Tam pokračoval v demolácii súperov. Neskôr sa stal šampiónom japonskej organizácie Rizin a kariéru ukončil v roku 2019 úctyhodne s desiatimi výhrami v rade.





Brock Lesnar

Keď dobre trafil, súperov museli ratovať zdravotníci a nebolo isté, či sa vôbec preberú. Ešte počas vysokej školy vďaka zápaseniu dostal prezývku Terminátor či Robocop a do UFC sa dostal netradične ako hviezda World Wrestling Entertainment (WWE).



Brock Lesnar síce v UFC debute utrpel porážku, hneď nato si však pripísal štyri výhry v rade nad elitnými zápasníkmi divízie ťažkých váh, ktorej sa stal aj šampiónom, keď poslal knokautom k zemi legendárneho Randyho Coutura. Jeho MMA kariéra sa však skončila po tom, ako mu antidopingová agentúra USADA našla v krvi zakázané látky a udelila mu pokutu s ročným trestom.





Quinton Jackson

Keď sa na protivníkov zamračil, poväčšine sa im roztriasli nohy. Jeho agresívny štýl diváci milovali, rovnako ako jeho trashtalky či uštipačné poznámky. Bývalý šampión poloťažkej váhy UFC Quinton „Rampage“ Jackson bol v klietke ako neriadená strela. Súperov „vypínal“ jedna radosť alebo hádzal o zem ako vrecia zemiakov.



Víťazstvo rád oslavoval vlčím zavýjaním a dodnes po internete koluje legendárne video, ako v amoku rozbil dvere počas nakrúcania reality šou The Ultimate Fighter. Zabudnúť sa nedá ani na jeho rivalitu s Wanderleiom Silvom. Nenávideli sa tak veľmi, že pod pravidlami MMA si zmerali sily až štyrikrát, pričom sa to vo finále skončilo nerozhodne, keďže obaja dokázali toho druhého dvakrát poraziť.