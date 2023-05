10 najlepších MMA zápasov, ktoré uvidíme do konca roku 2023: Odveta zápasu storočia, návrat McGregora aj Jona Jonesa.

Finále pyramídy Tipsport GameChanger, odveta zápasu storočia či návrat McGregora do klietky. Čo nás čaká vo svete MMA najbližšie mesiace?

Prvých šesť mesiacov roku 2023 je takmer za nami a vo svete MMA sme videli či už na domácej scéne, alebo v zahraničí viacero strhujúcich a nezabudnuteľných zápasov. Losene Keita stihol už dvakrát dominantne ukončiť súperov a získať opasok v perovej váhe.



Obrovský projekt Tipsport GameChanger priniesol viacero prekvapení a je čoraz zaujímavejšie sledovať boje o vysnívanú výplatu 300-tisíc eur. David Kozma sa po tvrdej prehre vrátil na víťaznú vlnu, Jonas Mågård absolútne fantasticky knokautoval UFC veterána Gustava Lopeza, na druhej strane Karlos Vémola prehral prvýkrát od zápasu storočia s Véghom.



Fanúšikovia bojových športov si prišli na svoje aj vďaka „superzápasu“ šampiónov Islama Makhacheva s Alexandrom Volkanovským. Do klietky sa vrátil po rokoch Jon Jones, ktorý expresne ukončil mimoriadne talentovaného Ciryla Gana už po dvoch minútach a Israel Adesanya si vzal svoj opasok šampióna strednej váhy naspäť domov, keď v MMA odvete desivo „vypol“ svojho dlhoročného rivala Alexa Pereiru.



Čo všetko nás však ešte čaká do konca roka? Pripravili sme pre teba prehľad tých najočakávanejších a potenciálne najlepších zápasov na domácej a zahraničnej scéne, ktoré už sú oficiálne oznámené, ale aj tých, o ktorých sa verejne hovorí, no presné dátumy ešte nepoznáme. Už teraz však vieme, že znova uvidíme stáť v klietke napríklad Ivana Buchingera, Matěja Peňáza alebo Karlosa Vémolu. Koncom roka taktiež spoznáme šampióna GameChangeru.



1. Vlasto Čepo vs. Matěj Peňáz

Duel, ktorý odložili už niekoľkokrát pre neustále zranenia a bolo okolo neho množstvo rečí. Rivalita týchto dvoch obľúbených zápasníkov zašla až tak ďaleko, že ho chcú vidieť aj tí, ktorí o MMA v živote nepočuli. Obaja majú napínavé zápasy a najradšej ukončujú súperov v prvom kole. Keď sa konečne zavrú v jednej klietke, bude jasné, že uvidíme jeden z najlepších zápasov na domácej scéne.



Mali by spolu bojovať 7. októbra, no záleží na tom, ako rýchlo sa Peňáz zotaví po nepríjemnej zlomenine ruky. Tento súboj však nádejný český talent uprednostnil pred druhou šancou v Dana White's Contender Series. „Fanúšikov náš súboj dosť zaujíma, bude to jeden z najväčších fightov na česko-slovenskej scéne,“ povedal Peňáz pre Kaocko.cz.





2. Dustin Poirier vs. Justin Gaethje 2

Keď si nasadia MMA rukavice, menia sa na zabijakov prahnúcich po krvi. Robia tie najlepšie zápasy a diváci ich milujú. V klietke vždy doručia presne to, čo chcú vidieť. Násilie v tej najčistejšej podobe. Poirier s Gaethjem si sily zmerali už v apríli 2018, pričom šlo o totálnu vojnu. Skončila sa až vo štvrtom kole výhrou Poiriera technickým knokautom.