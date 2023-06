Šampión Pavol Langer o zápase s Vémolom: Aj Karlos je len človek a môže spraviť fatálnu chybu (Rozhovor)

Vyspovedali sme dočasného MMA šampióna poloťažkej divízie Oktagonu MMA, ktorý v sobotu 17. júna na turnaji Oktagon 44 vyhral po piatich kolách na body svoj životný zápas.

Je dôkazom toho, že šampión môže byť aj skromný, tichý a pokorný chlapík nielen „veľkohubý“ nafúkanec plný vyhrážok. Pred každým súbojom prejaví súperovi rešpekt a namiesto trashtalku ukazuje v klietke čoraz pôsobivejšie výkony. Po desiatich rokoch MMA kariéry sa prebojoval až k titulu a čoskoro ho čaká ďalšia veľká výzva.



Košičan Pavol Langer (30) nechal všetkých v nemom úžase, keď najskôr začiatkom roka porazil v Mníchove nebezpečného Brazílčana Rafaela Xaviera a následne v súboji o dočasného kráľa poloťažkej divízie ešte nebezpečnejšieho Nemca Alexandra Poppecka, dokonca na jeho domácej pôde, v nemeckom Oberhausene.

Zdroj: OKTAGON MMA



Momentálne je po Martinovi Budayovi druhým najlepšie umiestneným Slovákom v celosvetovom MMA rebríčku v rámci svojej váhovej divízie (84. miesto) a najbližšie ho čaká náročný duel s českým „Terminátorom“ Karosom Vémolom, ktorý je stále právoplatný šampión. Langer pre Refresher okrem iného prezradil, ako sa bude pripravovať na legendárneho zápasníka, ako ho vníma a čo mu odkazuje.





Zdroj: OKTAGON MMA

V sobotu 17. júna ste zvíťazili nad Alexandrom Poppeckom a získali ste dočasný titul poloťažkej divízie Oktagonu. Ako ste oslavovali po vypnutí kamier? Bola to párty až do rána?

Nebola to párty až do rána. Šli sme s tímom na afterpárty, kde sme sa najedli, chvíľku sme tam posedeli, odviezli sme sa do hotela a ráno sme už skoro vstávali, lebo sme musieť ísť na letisko.

Nebol teda ešte príliš čas oslavovať?

Nebol, oslava bude asi len taká skromná.

Zdroj: OKTAGON MMA

V každom prípade ste v pozápasovom rozhovore žartovali, že pred Karlosom Vémolom musíte zdolať ešte Jacka Danielsa, čím ste narážali na fľašu alkoholu. Vyhrali ste tento súboj? (smiech)

Ešte nie, všetko má čas. (smiech) Bolo to myslené hlavne tak, že musím na chvíľu aj trochu „vypnúť“, zrelaxovať a stráviť čas s rodinou či kamarátmi, kým sa znova poriadne opriem do prípravy.