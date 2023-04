MMA zápasník Karol Ryšavý: Na odvetu s Losenem Keitom by som si trúfol už teraz, má titul a ten chce každý (Rozhovor)

Vyspovedali sme jedného z najúspešnejších zverencov Attilu Végha z trnavského Spartakus Fight Gymu.

Len máloktorý slovenský MMA zápasník spravil od začiatku kariéry taký progres ako práve Karol „Bomby“ Ryšavý. Stal sa šampiónom tretej série reality šou Oktagon Výzva a prebojoval sa medzi špičku rebríčka divízie ľahkých váh v organizácii Oktagon MMA. Porazil napríklad Matěja Kuzníka, Mareka Bartla, Ebrahima Hosseinpoura či Františka Fodora.



V novembri minulého roka utrpel v zápase s Vladom Lengálom v organizácii Fabriq MMA nepríjemné zranenie, zlomeninu sánky, a musel ísť na operáciu. Po prekvapivo krátkom čase sa však vráti do klietky, a to 29. apríla na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave.



Postaví sa skúsenému a nebezpečnému Čechovi Matoušovi Kohoutovi a 13. mája si zase zmeria sily s Marekom Bartlom, ktorého už raz porazil. Tentoraz to však bude pod pravidlami boxu. Ako sa Karol dával dokopy po zápase s Lengálom, aké má kariérne ambície a ako mu otcovstvo zmenilo život? Aj to sa okrem iného dozvieš v rozhovore.

Do klietky sa čoskoro vrátiš po pauze, ktorú si vyžiadala zlomená sánka. Ako sa máš a ako sa zdravotne cítiš?

Mám sa veľmi dobre. Zo zdravotnej stránky sa cítim vynikajúco. Som po operácii, ale keďže mám čoskoro zápas, už normálne naplno trénujem a tiež spárujem. Potreboval som poriadne otestovať bradu a musím povedať, že sa to dalo veľmi rýchlo dokopy, za čo som vďačný.





Koľko je to od operácie?

Štyri mesiace, ale spároval som už dva alebo tri mesiace po operácii. (smiech)

To ti lekári asi neodporúčali.

Neodporúčali, ale cítil som sa dobre. Každý si to vie už odhadnúť pocitovo podľa mňa. Nerobil som nič nasilu, naopak, šiel som na to opatrne a postupne.

Ako s odstupom času spomínaš na ten zápas s Lengálom?

Nespomínam naň už.







Snažíš sa naň radšej zabudnúť?

Hodil som to za hlavu. Prišiel tam ten nešťastný úder a nemohol som pokračovať v boji. To je celé. Mám pred sebou ďalší zápas a sústredím sa preto plnohodnotne na ten, aby som sa vrátil na víťaznú vlnu a ukázal svoje kvality.

Je to pre teba teda uzavretá kapitola?

Áno.

Predsa len, bola to tvrdá prehra, ako veľmi to na teba vplývalo? Musel si sa okrem fyzickej stránky dávať dokopy aj z tej psychickej?