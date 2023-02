Zápasník Roman Paulus: Najviac ma vytáčajú tupí ľudia, ktorí sa na niečo hrajú a myslia si, že sú nedotknuteľní (Rozhovor)

Je vychádzajúcou hviezdou slovenského MMA. Neustále vidno, ako sa zlepšuje a blíži k titulu v perovej divízii domáceho Oktagonu. Jeden titul už v organizácii získal, keď sa stal šampiónom 5. série reality šou Oktagon Výzva.



Roman Paulus (22) je vždy pokojný, nesmierne pokorný a milý chlapík, ktorý sa však v klietke zakaždým snaží súpera čím skôr eliminovať. Mladého zápasníka sme vyspovedali v trnavskom Spartakus Fight Gyme (SFG), kde sa poctivo dvojfázovo pripravuje na najbližší zápas. Predstaví sa 25. februára v Nitre na druhom turnaji Fabriq MMA.



Roman nám prezradil, aké má plány do budúcna, kto bol doposiaľ jeho najťažším súperom, ktorí UFC zápasníci sú jeho vzormi a prečo, ale aj to, čo by chcel v živote vyskúšať mimo MMA a čo ho dokáže, napriek tomu, že je pokojná povaha, totálne vytočiť.





Zdroj: OKTAGON MMA

Začal by som rekapituláciou roka 2022. Mal si tri zápasy, dva v Oktagone, jeden vo Fabriq MMA, v ktorom si bohužiaľ prehral. Ako hodnotíš uplynulý rok? Čo nové priniesol a v čom bol výnimočný?

Podpísal som oficiálne novú zmluvu s Oktagonom na šesť zápasov a som s ňou veľmi spokojný. Zároveň som sa, myslím si, posunul ako zápasník na iný level. Verím, že v tých mojich dvoch víťazných zápasoch ten progres bolo vidno. Záver roka mi však trochu nevyšiel, prehral som zápas s Magomedom Kadimagomedovom.

Je práve prehra v kariére zápasníka nevyhnutnosťou a najväčšou motiváciou na to, aby sa ešte viac zlepšil?

Prehra ťa veľa naučí. Uvedomíš si, čo si spravil zle. Keď ti na tom záleží, berieš to tak, že to chceš odčiniť, čo je potrebný impulz. Výhra je neopísateľný pocit, eufória, ale keď prehráš, zožiera ťa to stále v hlave.

Ako dlho sa to s tebou ťahá?

Prvé momenty po zápase to beriem v pohode, vravím si, že okej, stalo sa, no najhoršie to je deň po prehre, keď sa zobudím a začnem si to vyčítať, premýšľať nad tým, čo som mohol spraviť inak. Nemá to však zmysel, treba sa cez to iba preniesť a ísť ďalej. Nezrúti sa z toho svet, treba sa z toho jedine poučiť.





Zdroj: OKTAGON MMA

Poďme k tvojmu najbližšiemu zápasu vo Fabriq MMA. Mal si pôvodne zápasiť s Pavlom Hvězdom, nakoniec sa však zranil, a tak sa ti zmenil súper. Postavíš sa v klietke proti Michalovi Jančuškovi. Do akej miery ťa to psychicky rozhodilo a ako veľmi si so svojím tímom musel zmeniť prípravu?

O zmene súpera sme sa dozvedeli zhruba mesiac pred zápasom, takže to je ešte relatívne v pohode a môžeš si za ten čas dôkladne napozerať súperove predošlé zápasy a zistiť si o ňom niečo. Jediné, čo sme museli prispôsobiť v príprave, boli kombinácie na menšieho súpera, pretože nový súper je o dosť vyšší, než bol Hvězda.

