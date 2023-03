MMA zápasník Petr „Monster“ Kníže o boxe s Rytmusom: Keď stoja dvaja proti sebe, každý z nich má vždy nejakú šancu (Rozhovor)

Monster si vo Fight Night Challenge zmeria sily v boxerskom ringu s raperom Patrikom „Rytmusom“ Vrbovským 13. mája.

Je legendou česko-slovenskej MMA scény a jeho príbeh je nesmierne inšpiratívny. I keď mu po ťažkom zranení hrozila amputácia nohy, nakoniec aj s miernym hendikepom dokázal v klietke zdemolovať o generáciu mladších súperov.



Zápasník Petr „Monster“ Kníže (44) má na konte trinásť výhier a len dve prehry, pričom ho dokázali poraziť iba Česi Karlos Vémola a David Kozma. V náročnom dueli v organizácii Oktagon MMA porazil dokonca súčasného šampióna Brazílčana Kaika Brita.





Petr Kníže v zápase s Kaikom Britom. Zdroj: OKTAGON MMA



Po odvetnej prehre s Davidom Kozmom prestúpil do organizácie Real Fight Arena (RFA). Tam sa mal pobiť s Jozefom Wittnerom, no ich zápas sa pre zranenie nakoniec neuskutočnil. Kníže je v súčasnosti najmä tréner, vlastní MMA Monster Gym v Prahe.



Práve pod jeho vedením sa dostal až do prestížnej americkej ligy UFC Makhmud „Mach“ Muradov a nazbieral tam tri výhry. Monster nám prezradil, s ktorým známym MMA zápasníkom by sa ešte pokojne v budúcnosti pobil, povedal, koho tipuje na víťaza pyramídy Tipsport GameChanger, a vyjadril sa aj k svojmu najbližšiemu zápasu s raperom Rytmusom.





Zdroj: Fight Night Challenge

Kto prišiel s nápadom zorganizovať boxerský duel medzi vami a Rytmusom?To netuším, ja nie. Ponúkol mi ho však Attila Végh.

Keď vám zápas ponúkli, nezdalo sa vám to ako vtip? Museli ste dlho premýšľať nad tým, že to vezmete? Predsa len, vy ste legenda bojovej scény, on je raper s tromi boxerskými duelmi.Každý zápas môže mať svoje opodstatnenie, toto je brané ako priateľský zápas v boxerských rukaviciach.





Zdroj: OKTAGON MMA



Videli ste Rytmusove prechádzajúce zápasy? Čo si myslíte o jeho boxerských výkonoch?

Nevidel a príliš ma to nezaujíma. Nikdy som sa v zásade nezaujímal čisto o box, pretože v MMA je toho toľko, že nezostáva čas na iné veci.