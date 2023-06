Sacha Baron Cohen sa vráti ako raper Ali G. Čo ďalej prezradil známy filmový kritik?

Zatiaľ však nie je známe, kedy ho v tejto úlohe uvidíme.

Americký filmový kritik Jeff Sneider oznámil vo videopodcaste Johna Rocha The Hot Mic, že britský herec a komik Sacha Baron Cohen, ktorého poznáš najmä z filmov Borat, Brüno či Diktátor, sa vráti ako raper a „gangster“ Ali G.





„Neviem, či to bude film alebo televízny seriál, ale skôr si myslím, že pôjde o film,“ povedal Sneider. Nevedel zatiaľ priblížiť ani to, kedy by sme Cohena mohli znova vidieť ako kultovú postavu, ktorá vznikla koncom deväťdesiatych rokov a stala sa mimoriadne populárna začiatkom nového milénia.



Cohen sa v tejto úlohe predstavil najskôr v roku 1998 v satirickej šou The 11 O'Clock. Neskôr ju rozvinul v Da Ali G Show. V roku 2002 dokonca vznikol celovečerný film Ali G Indahouse, ktorý režíroval Mark Mylod. Sacha Baron Cohen sa okrem spomenutých filmov objavil napríklad aj v muzikálovom horore Sweeney Todd: Čertovský holič z Fleet Street s Johnnym Deppom.



Pamätať si ho však môžeš aj z komédie Grimsby alebo z drámy The Trial of the Chicago 7 nakrútenej podľa skutočných udalostí. Vážnu rolu si vyskúšal aj v seriáli The Spy od Netflixu. V roku 2018 prišiel s bizarným autorským projektom Who Is America?, ktorý bol poriadne uštipačnou kritikou americkej spoločnosti.