Oscary sa zrejme rozrastú o novú kategóriu, ktorá chýba už desiatky rokov. Nadšení z nej budú aj diváci

V rozsiahlom rozhovore pre magazín ComicBookMovie o výrobe a nakrúcaní snímky John Wick 4 prezradil režisér filmu potešujúcu správu pre všetkých kaskadérov. Stahelski strávil veľkú časť propagácie snímky tým, že apeloval na akadémiu, aby do Oscarov zaviedla kategóriu pre najlepších kaskadérov a kaskadérske kúsky.

Argumentoval tým, že kaskadéri pracujú na každom filme a veľká väčšina z nich by bez ich špecializácie vôbec nevznikla.

Zdá sa, že dosiahol úspech. Potvrdil, že niekoľkí koordinátori kaskadérov vrátane Stahelského už rokujú s členmi akadémie a všetko nasvedčuje tomu, že sa dohodnú a Oscary sa skutočne rozrastú o ďalšiu kategóriu, ktorá tam chýbala už desiatky rokov.

