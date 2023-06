Taylor Swift bude mať koncert vo Viedni. Vstupenky ešte nekúpiš, môžeš sa však postaviť do virtuálneho radu

Americká popová hviezda Taylor Swift sa v rámci turné Eras v roku 2024 predstaví len niekoľko desiatok kilometrov od slovenských hraníc. Už 9.8.2024 zahrá na štadióne Ernsta Happela vo Viedni.

Taylor Swift počas leta odohrá na európskych štadiónoch až 26 vyše 3-hodinových koncertov, ktorými bude chcieť nadviazať na obrovský komerčný úspech americkej časti turné. To podľa Billboardu zarobilo len na vstupnom asi 591 miliónov dolárov. Okrem Viedne sa predstaví aj v Londýne, Paríži, Madride, Štokholme, Lisabone, Amsterdame, Mníchove, ale aj v poľskej Varšave.

EXCUSE ME HI I HAVE SOMETHING TO SAY 🙋‍♀️ I can’t wait to see so many of you on The Eras Tour next year at these new international dates! Visit https://t.co/EYBevxhQzH for more information on your registrations, pre-sales and on-sales!! pic.twitter.com/G8zx8QUUAV