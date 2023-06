Luxusné jedlo, skvelé drinky a konské pólo. Exkluzívna zábava neďaleko Bratislavy, ktorú si užiješ zadarmo

Príď na event, aký nezažiješ každý víkend.

Exkluzívny tretí ročník turnaja konského póla Farrier’s Arena Polo Cup by JP Auto sa bude konať v luxusnom rezorte x-bionic® sphere. Nezáleží na tom, či si fanúšikom konského športu alebo si iba rád užívaš luxusnú zábavu. Organizátor sľubuje, že vďaka tomuto štýlovému eventu si konské pólo zamiluje naozaj každý. Už v piatok 30. júna sa môžeš zúčastniť na špeciálnom evente, ktorý potrvá až do nedele 2. júla. Konské pólo si získava svojich fanúšikov nielen medzi milovníkmi koní, ale aj u širokej verejnosti. Aj vďaka tomu tento víkend plný adrenalínu a elegancie môžeš zažiť úplne zadarmo.

„V tomto ročníku turnaja sme pre divákov pripravili zápasy až šiestich medzinárodných tímov s hráčmi a hráčkami z Nemecka, Rakúska, Maďarska, Čiech, Francúzska, Argentíny a, samozrejme. zo Slovenska. Veľmi sa teším značnému záujmu hráčov zúčastniť sa na tomto jedinečnom podujatí a verím, že prinesieme publiku opäť adrenalín a nezabudnuteľný zážitok ako v minulých dvoch ročníkoch,“ povedala spoluorganizátorka a členka Danube Polo Clubu Alexandra Benčíková.

Okrem množstva zápasov, v ktorých sa predstaví aj tím Refresher, ktorého sme partnerom, si užiješ skvelú atmosféru prostredníctvom reštaurácie Farrier’s Steak House a jej priestrannej terasy. S výhľadom na jazdeckú dráhu si môžeš vychutnať vynikajúce jedlá pripravované v toskánskej peci. Pozor, priprav sa na nálož neodolateľných chutí a vôní.

Okrem samotného turnaja je pre návštevníkov pripravený aj bohatý sprievodný program a lákavé občerstvenie. Tešiť sa môžeš napríklad na testovacie jazdy áut Land Rover a Jaguar od JP Auto, vystúpenie folklórneho súboru Prvosienka či módnu prehliadku LA RENA meets ALEXIS VIDIC MILLINERY. Vyvrcholením celodenného sobotňajšieho programu sú finálové zápasy, kde zažiješ skutočné umenie zo sveta konského póla. Záver bude patriť večernej šou Swing Stars, ktorú si vychutnáš pod holým nebom. Tak čo, pridáš sa?

V sobotu sa uskutoční aj veľká garden-párty, na ktorej sa môžeš porozprávať s hráčmi konského póla, vychutnať si gastronomické špeciality v podobe celodenného cateringu a zasúťažiť si o zaujímavé ceny v tombole. Ak máš záujem o lístky na sobotnú párty, napíš mail na adresu partnerships@x-bionicsphere.com.

Šport starý viac ako 2 000 rokov

Konské pólo je tradičný šport, ktorý má svoje korene v starovekej Perzii. Spočiatku bol doménou výlučne panovníkov a aristokracie, no postupne sa rozšíril po celom svete a stal sa hrou dostupnou aj pre verejnosť. Možno ťa to prekvapí, no tento šport je mimoriadne náročný na kondičku aj fyzickú zdatnosť.

„Pólo ako tímový šport je náročnejší na koordináciu rúk a mysle človeka, pretože ide o súhru koňa a jazdca. Kým v ostatných jazdeckých disciplínach sledujeme výkon koňa, v póle rozhodujú góly. Preto na tento šport vyberáme hráčov s dobrými jazdeckými schopnosťami, vynikajúcou kondíciou a dobrými schopnosťami koordinácie na ihrisku. Hráč musí dokonale ovládať svojho koňa, a to ľavou rukou. V pravej totiž drží palicu, malletu, ktorou posúva loptu,“ vysvetlil zakladateľ Danube Polo Clubu a tréner jazdy na koni Ladislav „Šerif“ Agárdi.

Hráč konského póla musí byť nielen skúsený jazdec, ale aj tímový hráč schopný okamžite riešiť náročné výzvy. V každej sekunde totiž musí riešiť inú situáciu, ako napríklad zmenu smeru odpálenej loptičky, rýchlosť cválajúceho koňa, vyblokovanie súpera alebo zabránenie kolízii na ihrisku. „Toto všetko je úžasná súhra štyroch jazdcov v jednom tíme, pričom sledujeme aj pohyb protihráčov na ihrisku. Dobrým hráčom nie je len ten, ktorý dáva góly, ale aj ten, ktorý zabráni, aby gól nestrelil súper,“ dodal Agárdi.

Ak ešte nemáš plány na posledný júnový víkend, tak neváhaj a zapíš si do kalendára Farrier’s Arena Polo Cup by JP Auto. Na akcii plnej zábavy, elegancie a adrenalínu nemôžeš chýbať. Spoznaj konské pólo, vychutnaj si intenzívne zážitky a poteš svoje chuťové poháriky gastronomickými špecialitami.