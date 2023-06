Tomáš Tarr z Ruže: Moja ex mi dala v noci facku, lebo sa jej snívalo, že ju podvádzam

V Refresher obývačke sme sa rozprávali s hlavnou hviezdou show Ruža pre Nevestu.

V Refresher obývačke sme sa rozprávali s hlavnou hviezdou show Ruža pre Nevestu. Tomáš Tarr nám v rozhovore prezradil, prečo mal ku koncu natáčania panické záchvaty, či by to s Petranou vyšlo, keby od začiatku randili v jednom meste, alebo aj to, koľko zarába na infleuncerstve. Rozobrali sme aj jeho bývalé vzťahy a dôvod, prečo neznáša konflikty.

„Moja thajská ex mi dala v noci facku, lebo sa jej snívalo, že ju podvádzam,“ smeje sa dnes na tejto historke Tomáš. Dodáva, že aj preto vyhľadáva nekonfliktné, pozitívne naladené partnerky. Viac o jeho živote v Thajsku a pozadí show Ruže pre nevestu sa dozvieš v našom rozhovore.