Všimneš si „cucflek“ na krku Kylie Jenner? Fanúšikovia ho pripisujú Timothéemu Chalametovi

Šialenstvo v komentároch vyvolal tentokrát krk Kylie Jenner.

Kylie Jenner sa na svojom Instagrame pochválila sériou nových fotiek. S ľuďmi sa podelila o momenty, ktoré za posledné dni prežívala spoločne so svojimi dvoma deťmi. Ukázala letné outfity či lety „private jetom“, no fanúšikov však zaujímalo niečo úplne iné. Tí boli hneď rýchli a iniciatívní, keďže im do oka padla „škvrna“ na jej krku pripomínajúca modrinu. „Kylie, vidíme ten cucflek na tvojom krku,“ napísala uštipačne fanúšička.

Okolo najmladšej Kardashianky sa v poslednom období šíria špekulácie, že randí s hercom Timothéem Chalametom. Tento údajný „cucflek“ pripisujú ľudia práve jemu. Všimli si ho na fotke, kde Kylie nesie svojho syna, odhŕňa si vlasy a odhaľuje celú ľavú stranu krku. „Dúfam, že nie som jediná, komu padol do oka ten cucflek.“ „Nie, určite nie si jediná,“ podporujú sa fanúšikovia medzi sebou.

Fans spot a ‘hickey’ on Kylie Jenner’s neck amid Timothée Chalamet romance https://t.co/3eoESDUiWx pic.twitter.com/p7IeJMZv91 — Page Six (@PageSix) June 15, 2023

Komentujúci si vzali na mušku aj jej štýl obliekania. Zdá sa im, že odkedy Jenner randí s mladým hercom, jej štýl je viac romantický. „Idem si tvoju zmenu štýlu. Jeden chlap vie teda zmeniť veľmi veľa,“ píše komentujúci. Pár svoj románik oficiálne nepotvrdil. Fanúšikovia však milujú vytvárať milostné „konšpiračné teórie“. Alebo nám Kylie s Timothéem úmyselne zanechávajú skryté odkazy?