Tom Holland chce sčasti skončiť so Spider-Manom. Kto by ho mohol nahradiť?

Skončí Tom Holland ako Spider-Man?

Herec Tom Holland si v súčasnosti užíva svoju ročnú pauzu od herectva, no popritom poskytuje aj rozhovory. Pre magazín The Hollywood Reporter prezradil aj to, v akom štádiu sa nachádzajú ďalšie filmy o Spider-Manovi.

Je vysoko pravdepodobné (ale stále nie isté), že sa diváci dočkajú aj štvrtej časti. Holland prezradil, že sa už viackrát stretol so šéfom Marvelu Kevinom Feigem, s producentkou zo štúdia Sony Amy Pascal a ďalšími kreatívnymi a výkonnými riaditeľmi zo štúdií a diskusie ohľadom smeru, akým sa chcú v ďalšom Spider-Man filme uberať, napredujú dobre.

Holland však zároveň povedal, že sa zamýšľa nad tým, či nie je načase s rolou skončiť a prenechať miesto novému hercovi. Trochu sa obáva toho, či sa im podarí s novým filmom zreplikovať úspech trilógie. Chce totiž skončiť v najlepšom a nie vtedy, keď už budú nové filmy sklamaním.

Hollanda vo svete Marvelu čaká minimálne ešte jedna úloha – zaučiť svojho nástupcu, ktorým bude s najväčšou pravdepodobnosťou Miles Morales. Úspech animovaných filmov je jasnou známkou toho, že diváci sú pripravení a tešia sa na Milesa aj v hranej verzii celovečerných filmov.