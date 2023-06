PRIESKUM: Muži sú pod tlakom a veria, že by mali robiť len technicky alebo fyzicky náročné práce

Hoci tri štvrtiny mužov považujú za normálne variť, upratovať alebo prať, približne štvrtina to stále vníma ako „ženské práce“ nevhodné pre mužov.

Stereotypy sa týkajú aj mužov a ovplyvňujú ich duševné zdravie a pohodu. V práci sú považovaní za lepších riadiacich pracovníkov a vo finančnej oblasti za tých, od ktorých až polovica populácie primárne očakáva finančné zabezpečenie rodiny. V dôsledku toho sa cítia až tri pätiny mužov pod finančným tlakom.

Väčšina z nich je presvedčená, že by mali byť schopní čokoľvek opraviť, a väčšina mužov by tiež rada trávila viac času s rodinou. Vyplýva to z prieskumu 2muse pre 365.bank, ktorá pri príležitosti Dňa otcov (18. 6.) poukazuje na potrebu rodovej rovnosti, ktorá sa týka oboch pohlaví.

Muži sú pod tlakom

Očakávania od mužov sa týkajú ich technických schopností, ale aj toho, ako zabezpečia rodinu alebo zvládajú fyzicky náročnú prácu. Viac ako polovica opýtaných v prieskume sa prikláňa k názoru, že úlohou muža je postarať sa o živobytie rodiny a úlohou ženy je venovať sa deťom a starať sa o domácnosť.

To nie je jediný rodový stereotyp, ktorý v spoločnosti prevláda. Tretina je presvedčená, že muži sú lepší riadiaci pracovníci ako ženy, a v praxi dokonca patria mužom až dve tretiny manažérskych pozícií.

Ale samotní muži by radi boli aj doma s deťmi, nechcú len niesť bremeno finančného tlaku. Viac ako 80 % mužov v prieskume povedalo, že by chceli s rodinou tráviť viac času. Rodine aj mužom by to podľa psychologičky Lenky Uherovej prospelo. „Otec by nemal byť vnímaný ako ,zdroj peňazí‘. Je nenahraditeľným človekom v živote každého dieťaťa.“

Dodáva, že ak sa rodinu stará iba matka, hrozí jej emočné vyhorenie. Vedecké štúdie ukazujú, že aktívne zapojenie otcov do života ich detí prináša benefity pre celú rodinu.

Zdroj: Pexels / Jonathan Borba

Pomôcť by mohli aj otcovské dovolenky. Podľa prieskumu 365.bank ich hodnotia pozitívne až štyri pätiny populácie. V súčasnosti ju čerpá každý štvrtý otec, hoci tretina z nich popritom aj pracuje.

Rodové rozdiely a vplyv stereotypov sa však ukazujú aj v oblasti domácich prác. Hoci tri štvrtiny mužov považujú za normálne variť, upratovať alebo prať, približne štvrtina to stále vníma ako „ženské práce“ nevhodné pre mužov. Štyridsať percent oslovených je tiež presvedčených, že muž by mal robiť len technicky alebo fyzicky náročné činnosti.

Ak však ostáva bremeno domácich prác len na žene, negatívne to ovplyvňuje sexuálny život páru. Podľa štúdií kanadských a austrálskych vedcov mužov, ktorí sa nezúčastňujú na domácich prácach, nevnímajú ženy ako partnerov, ale skôr ako ďalšie deti. Preto nemajú ani chuť na sex.

Podľa Medzinárodného programu sociálneho prieskumu vykonávajú neplatenú prácu v domácnosti v 68 % ženy. Novší, no menej reprezentatívny prieskum Inštitútu pre výskum práce a rodiny ukázal, že tej práci ženy venujú dokonca až 38 hodín týždenne.

Dobrou správou je, že až 90 % z opýtaných si zároveň uvedomuje, že práca v domácnosti je takisto prácou, ktorá je rovnako náročná ako zamestnanie. Či uvedomenie bude stačiť na to, aby sa krivka posunula a väčšinu neplatených prác nerobili ženy, ešte nie je jasné. Klikni sem pre naše rady o tom, ako si s frajerom alebo frajerkou rozdeliť domáce práce.