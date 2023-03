Ako si s frajerom alebo frajerkou rozdeliť domáce práce tak, aby ste sa nepohádali (praktické tipy pre zamilovaných)

Spoločné bývanie je plné radosti. Aby ste si z nej užili čo najviac, zozbierali sme profi tipy na rozdelenie domácich prác. Lebo všetko nemusí byť len na žene.

Štatisticky ženy robia v domácnosti viac domácich prác než muži. Dokonca aj v prípade, že majú zamestnanie na plný úväzok, sa im venujú viac ako ich plne zamestnaní partneri.

Podľa zistení prieskumnej agentúry Eurofound z roku 2016 boli do starostlivosti a vzdelávania svojich detí na Slovensku v priemere týždenne zapojené ženy 28,6 hodiny a muži 14,6 hodiny. Podľa Medzinárodného programu sociálneho prieskumu vykonávajú neplatenú prácu v domácnosti v 68 % prípadov ženy.

Potvrdzujú to aj slovenské dáta. Prieskum Inštitútu pre výskum práce a rodiny ukázal, že tej práci ženy venujú dokonca až 38 hodín týždenne.

Vplyv to má nielen na to, ako sa v rámci vzťahu obe strany cítia. Ovplyvňuje to aj sexuálny život. Ženy, ktorým ich muži nepomáhajú v domácnosti, majú občas pocit, že ich partner je len dieťaťom navyše, o ktoré sa treba starať. Posúva to vnímanie ženy z pozície partnerky do pozície matky a opatrovateľky. Takéto ženy majú potom podľa tohto prieskumu nižšiu chuť na sex.

Ženy, ktorých partneri málo pomáhajú v domácnosti, majú zníženú chuť na sex. Zdroj: Pexels/MART PRODUCTION

1. Spíšte si všetky domáce práce

S pomenovaním domácich prác vám môže pomôcť kartová hra Fair Play. Vytvorila ju Eve Rodsky, ktorá na túto tému napísala aj knihu Miláčik, neumyješ riad?

Hra obsahuje sto kartičiek s rôznymi úlohami, ktoré si postupne rozdelíte tak, aby to bolo voči obom spravodlivé. Z nich si najskôr vyberiete tie, ktoré sa vás týkajú (napríklad bezdetné páry môžu vyradiť úlohy týkajúce sa starostlivosti o potomkov). Potom si reálne rozdelíte, čomu sa venujete, na tri kôpky: on, ona a spolu.

„Muži, vyzývam vás, aby ste iniciovali túto konverzáciu so svojimi manželkami. Uvidíme, či vás neprekvapí, ako veľa toho ona robí,“ napísal k dnes už veľmi populárnemu tiktokovému videu Justin Nuckles. Hru Fair Play vyskúšal so svojou manželkou tiež a prekvapilo ho, že na konci hry mala ona aspoň štyrikrát väčšiu kopu kariet v rukách než on.

Paradoxne sa manželka rozhovorom o rozdelení prác vyhýbala, lebo mala dojem, že toho nerobí dosť veľa. Nuckles toto označuje za výsledok patriarchátu, ktorý ženy učí, že majú zvládať všetko, a to na sto percent. Nuckles si s manželkou kartičky najskôr rozdelili podľa toho, ako to práve v ich domácnosti fungovalo.

To viedlo k nerovnému pomeru 1 : 4. Potom sa porozprávali o tom, ako by mohol na seba prevziať viac zodpovednosti, a hoci neskončili s rozdelením 50 : 50 (to nie je pre mnohé vzťahy realistické), výsledkom bola férová deľba práce.

Hra je síce písaná jazykom smerovaným na heterosexuálne páry, no využitie v nej nájdu aj homosexuálne páry. Tie však majú istú výhodu: štúdie a prieskumy opakovane ukazujú, že homosexuálne páry majú rovnejšie a férovejšie rozdelené domáce práce.

2. Rozdeľte si úlohy férovo

To neznamená, že obaja budete tráviť domácimi prácami rovnako veľa času a že budú rovnako náročné. Môžete mať rôzne náročné zamestnanie, okrem toho každému človeku ide od ruky iný typ domácej práce. Vezmi na seba toľko, koľko naozaj zvládneš, a hlavne prevezmi zodpovednosť za úlohy, ktoré ťa aj bavia.

O tie, ktoré nebavia ani jedného, sa zrejme nepobijete. Ale urobiť ich treba, zvážte preto, kto má na danú úlohu čas, silu alebo potrebné zručnosti.

Autorka spoločenskej hry vraví, že čo najmenej kartičiek by malo byť spoločných. Mali by sme si na seba prevziať plnú zodpovednosť za každú úlohu: aj na ňu myslím, aj na ňu vytváram čas, zabezpečím si potrebné pomôcky a urobím ju bez pomoci druhej osoby. Predídeš vďaka tomu nezhodám a hádkam, pretože práve vety ako „stačilo povedať a urobil by som to“ často vedú k nervozite a hnevu.

Dôvodom je, že mentálna nálož za tú úlohu stále ostáva len na pleciach jednej osoby, a tá je potom preťažená. Ak si kartičku vezmeš, je len na tebe, aby bola úloha pravidelne dokončená.

3. Dohodnite sa, ktoré práce sú nevyhnutné a kedy majú byť urobené

Sú všetky práce na zozname fakt nevyhnutné? Možno netreba čistiť poličky v chladničke tak často a možno v prípade potreby (napríklad s brutálnymi uzávierkami v práci) prežije podlaha dva týždne len s povysávaním, bez umývania. Ak budete chorí (páry, ktoré spolu žili počas covidu, túto otázku ocenia), ktoré práce musia byť za každú cenu urobené?

Až si zoznam finálne rozdelíte na dve, prípadne tri kôpky, ostáva už len jedna povinnosť: poctivo si tie „svoje“ domáce práce plniť. Samostatne. Výsledkom bude rovnomernejšie rozdelená mentálna nálož a z toho vyplýva veľa výhod. Napríklad aj tá zvýšená chuť na sex.

Zoznam a aj jeho rozdelenie sa zrejme časom bude meniť. Ovplyvní to napríklad obdobie tehotenstva a po pôrode, či obdobie chorôb a zranení, pri ktorých sa jeden z vás jednoducho o svoj podiel v starostlivosti o domácnosť nevie postarať. Nevadí. Cieľom je férové rozdelenie, a to, čo je fér, sa môže časom zmeniť. Dôležité je hovoriť o tom.