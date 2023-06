Legendárna slovenská reality šou Big Brother sa po takmer 20 rokoch vráti na televízne obrazovky

Šéf Markízy zhodnotil uplynulú jarnú sezónu a načrtol, čo nás čaká v rámci programovej štruktúry jesennej sezóny.

Na obrazovky televízie Markíza sa vráti legendárna slovenská reality šou Big Brother. Jej prvú sériu televízia vysielala ešte v roku 2005. Nečakanú novinku oznámil generálny riaditeľ Markízy Matthias Settele počas okrúhleho stola pre vybraných novinárov z mediálnych portálov, ktorého súčasťou bol aj Refresher.

Presný dátum vydania návratu legendárnej šou Settele neuviedol, no podľa jeho slov aktuálne prebieha kasting súťažiacich a koncom októbra by sa malo spustiť natáčanie. To podľa slov marketingového riaditeľa Michala Borca bude prebiehať v Sofii, hlavnom meste Bulharska.

Big Brother na obrazovkách TV Markíza v roku 2005. Zdroj: TV Markíza (reprofoto)

Zástupcovia vedenia Markízy na stretnutí zhodnotili aj uplynulú jarnú sezónu a načrtli, čo nás čaká v rámci programovej štruktúry jesennej sezóny, a plány na budúci rok. Prvá séria Big Brother sa vysielala od 18. septembra do 18. decembra 2005. Oznámil to v tom čase vtedajší generálny riaditeľ televízie Markíza Vladimír Repčík dva týždne po tom, čo konkurenčná televízia Joj ohlásila štart reality šou VyVolení.

Súťažiaci v tom čase bojovali o desať miliónov korún v hotovosti. Očakávaný úspech však vtedy Big Brother s podtitulom Súboj, ktorý moderoval Vilo Rozboril, nenaplnil, hovorilo sa o nej ako o prepadáku. Omnoho väčšiu sledovanosť v tom čase zaznamenali práve jojkárski VyVolení. Sme preto v očakávaní, ako Markíza reality šou po takmer dvoch dekádach vylepší a aký bude mať ohlas u divákov tentoraz. Ambície má televízia vysoké.

TV Markíza kúpila v roku 2005 licenciu na Big Brother od holandskej spoločnosti Endemol. Išlo v tom čase o celosvetovo známy program, ktorý sa vysielal vo viacerých krajinách. Prvýkrát ho odvysielali v roku 1989 a hneď prvé série okamžite pritiahli k obrazovkám milióny divákov.