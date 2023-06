Ako by vyzerali Maštalír či Pauhofová, keby hrali známe postavy zo seriálu Game of Thrones? Odpoveď má umelá inteligencia

Umelá inteligencia sa pohrala s legendárnymi postavami zo seriálu Game of Thrones, ktoré skombinovala so slovenskými hercami.

Dokázal by sa Tomáš Maštalír uplatniť ako Khal Drogo z legendárneho seriálu Game of Thrones? Známi slovenskí herci na čele s Maštalírom, Bártom či Latinákom sa vďaka umelej inteligencii prevtelili do ikonických postáv z Game of Thrones.

Seriálové postavy však neprevzali iba chlapi. Diana Mórová sa vďaka AI zmenila na kráľovnú Cersei Lannister, Táňa Pauhofová sa prevtelila do Sansy Stark a Kristína Svarinská by si v paralelnom vesmíre ovládanom umelou inteligenciou zahrala jej sestru Aryu Stark.

V sérii sa popri nich objavili aj obľúbení herci Sväťo Malachovský ako veľký nežný obor Hodor, Daniel Fischer ako nekompromisný Sandor Clegane, Lukáš Frlajs ako rozmaznaný kráľ Joffrey Baratheon či Roman Poláčik ako John Snow, ktorý bol pre celý seriál kľúčovou postavou.

Vo svojej novej sérii fotomontáží sa o to postaral tvorca, ktorý na Instagrame vystupuje ako Madeinslovakai. Inšpiroval sa spočiatku tvorbou zo zahraničia, kde sa veľmi rýchlo stali populárnymi profily, ktoré známych hercov či spevákov premieňali na hlavné postavy kultových filmov.

„Keď nastal boom s generatívnou AI a videl som, čo to dokáže, neváhal som ani minútu a šiel som to hneď vyskúšať. Zachytil som viacero kreatívnych spracovaní celosvetovo známych osôb pomocou AI a zaujímalo ma, aké by to bolo, ak by som to aplikoval lokálne len na Slovensko,“ vysvetľuje tvorca, ktorý sa minulý týždeň zapísal do povedomia verejnosti vďaka sérii slovenských hercov v Pánovi prsteňov.

Nástroj Midjourney posúva hranice

Z nového prieskumu spoločnosti Go4insight vyplynulo, že na Slovensku si prácu s umelou inteligenciou zatiaľ vyskúšalo viac ako 500-tisíc obyvateľov, čo je okolo 13 % populácie. Množstvo ľudí však doteraz o umelej inteligencii ani nepočulo, alebo možno počulo, no zatiaľ nemalo príležitosť si ju vyskúšať na vlastnej koži.

Približne 46 % Slovákov už o umelej inteligencii počulo, no zatiaľ ju nikdy nepoužilo. Viac ako 40 % obyvateľov o službe a funkciách umelej inteligencie vôbec nevie. Umelú inteligenciu si tak doteraz zdanlivo osvojovali výlučne inovátori, ktorí sa zaujímajú o technológie, spoločne s mladými ľuďmi, ale v bežnej populácii o nej zatiaľ nepočuli.

„Na generovanie obrázkov používam Midjourney a základom úspechu je trpezlivosť. Je to síce výborný nástroj, ale je takmer nemožné dostať uspokojivý výsledok hneď na prvýkrát,“ vysvetľuje tvorca.

Generátor mu tak obrázky automaticky nevypľuje v takej podobe, ako by chcel. Väčšinou preto svoje výtvory generuje dookola až do momentu, kým nie je s výsledkom spokojný. „Je to často o vytrvalom skúšaní, upravovaní a opakovanom generovaní, ktoré je niekedy časovo dosť náročné. V každom prípade, ten výsledok stojí za tú námahu,“ konštatuje tvorca.