Koleník ako fešák Legolas a Stanke ako Gandalf? Známych slovenských hercov AI vložila do Pána prsteňov a nevyzerá to vôbec zle

Pomocou umelej inteligencie sa slovenskí herci zhostili úloh v Pánovi prsteňov.

Takto by vyzeral Ján Koleník, keby si v Pánovi prsteňov zahral postavu Legolasa. Na legendárny film si posvietila umelá inteligencia Midjourney, pomocou ktorej tvorca z instagramového profilu Madeinslovakai vymenil tváre originálnych hercov za tváre slovenskej hereckej smotánky.

Z Maroša Kramára sa vďaka umelej inteligencii stal ikonický Frodo, Ján Koleník sa zase prevtelil do Legolasa, ale o rolu neprišli ani stálice ako Tomáš Maštalír či Jozef Vajda. Z Maštalíra spravila umelá inteligencia Boromira, zatiaľ čo Vajda by sa vo filme uplatnil ako Gimli.

Spomedzi desiatich fotomontáží z Pána prsteňov si dve úlohy uchmatli známe slovenské herečky. Kristína Svarovská by sa zhostila úlohy Éowyn a Jana Kovalčíková roly Arwen.

Pán prsteňov namiesto Harryho Pottera

Myšlienka vložiť slovenských hercov do známeho filmu sa nám zapáčila natoľko, že sme tvorcu obrázkov oslovili s niekoľkými otázkami. Zaujímalo nás, ako mu napadlo využiť umelú inteligenciu Midjourney práve na pohrávanie sa so známymi tvárami zo Slovenska.

„Keď nastal boom s generatívnou AI a videl som, čo to dokáže, neváhal som ani minútu a šiel som to hneď vyskúšať. S veľkým nadšením som sledoval, akým šialeným tempom sa to zlepšuje, a keďže sa venujem grafickému dizajnu, videl som v tom obrovské možnosti využitia,“ opisuje tvorca stojaci za profilom Madeinslovakai.

Tváre známych Slovákov začal využívať, keď si v zahraničí všimol trend vkladania celosvetovo známych celebrít do najrôznejších scenárov. „Zachytil som viacero kreatívnych spracovaní celosvetovo známych osôb pomocou AI a zaujímalo ma, aké by to bolo, ak by som to aplikoval lokálne len na Slovensko,“ vysvetľuje.

„Videl som, že vo svete sa stalo virálnym aj rôzne stvárnenie postáv z Harryho Pottera, ale keďže osobne som o troška väčším fanúšikom Pána prsteňov, napadlo mi vytvoriť slovenskú verziu so slovenskými hercami,“ objasňuje, prečo stavil na rozdielnu ságu.

Treba mať nekonečnú trpezlivosť

Aktuálny prieskum ukázal, že prácu s umelou inteligenciou si už vyskúšalo viac ako 500-tisíc Slovákov, teda okolo 13 percent populácie. Vytvoriť pomocou AI nástroja obrázok, ktorý by však spĺňal všetky predstavy autora, nie je vôbec jednoduché.

„Na generovanie obrázkov používam Midjourney a základom úspechu je trpezlivosť. Je to síce výborný nástroj, ale je takmer nemožné dostať uspokojivý výsledok hneď na prvýkrát,“ vysvetľuje tvorca. Aby sa dostal k finálnej podobe svojich obrázkov, musí sa s generátorom obrázkov dookola hrať.

Neexistuje podľa neho ani spôsob, ako zakaždým do generátora Midjourney zadať bezchybný príkaz, po ktorom by umelá inteligencia vypľula hotový produkt. „Je to často o vytrvalom skúšaní, upravovaní a opakovanom generovaní, ktoré je niekedy časovo dosť náročné. V každom prípade, ten výsledok stojí za tú námahu,“ uzatvára so slovami, že umelá inteligencia prakticky nemá limity.