Messi dobre vie, čo robí: Odmietol ponuku stať sa najlepšie zarábajúcim futbalistom. V USA však zbohatne ešte viac ako Ronaldo

Tým, že Messi odmietol Saudskú Arábiu a namiesto toho prestúpil do Miami, podľa fanúšikov ukázal charakter. V skutočnosti však predviedol hlavne bravúrny biznisový ťah.

Okolo prestupu Lionela Messiho posledné mesiace kolovalo nespočetné množstvo špekulácií. Po tom, čo sa jeho dve nie veľmi úspešné sezóny v drese francúzskeho PSG skončili trestom, ponížením a nepriazňou domácich fanúšikov, ktorí ho dokonca vypískali v jeho poslednom zápase, sa čakalo už len na jeho odchod.

V súvislosti s jeho ďalším futbalovým pôsobením sa skloňoval najmä návrat do Barcelony alebo prestup do Saudskej Arábie, kde z neho chceli urobiť najlepšie zarábajúceho futbalistu planéty. Pre mnohých bolo preto prekvapením, že napokon kývol na ponuku od Interu Miami – Beckhamovho klubu v americkej MLS.

Na prvý pohľad nie až taká zaujímavá zmluva ako tá, ktorú mu ponúkali v arabskom Al Hilal, má však niekoľko klauzúl, vďaka ktorým by nielenže mohol zárobkovo predbehnúť svojho odvekého rivala Cristiana Ronalda, ale navyše by sa v budúcnosti mohol stať miliardárom. V článku ti vysvetlíme, prečo je pre Messiho z biznisového hľadiska výhodnejšia práve zámorská liga Major League Soccer, v ktorej bude v najbližšej sezóne obliekať dres Miami.

Štadión DRV PNK vo Fort Lauderdale na Floride, na ktorom hrá zápasy klub Inter Miami. V najbližšej sezóne naň vybehne aj Lionel Messi. Zdroj: Joe Raedle/Getty Images

Podľa vzoru Beckhama

Americká futbalová liga MLS kedysi nebola pre populárnych hráčov z tých najprestížnejších európskych klubov taká atraktívna. Všetko však zmenil nečakaný prestup Davida Beckhama v januári 2007, keď ešte v relatívne mladom futbalovom veku (31 rokov) opustil Real Madrid a odišiel hrať za americký klub Los Angeles Galaxy.

Otvoril tak dvere aj ostatným hráčom, ktorí posledné roky odchádzajú do americkej Major League Soccer pomerne často, hoci väčšinou až na sklonku kariéry odohrať svoje posledné aktívne roky. Nasledovali ho takto napríklad Thierry Henry, Zlatan Ibrahimović, Wayne Rooney, Andrea Pirlo, Steven Gerrard, Gareth Bale, Lorenzo Insigne či David Villa.

Beckham však svojím prestupom do LA pred 16 rokmi (v čase, keď bol považovaný za jedného z najlepších futbalistov sveta) poriadne šokoval verejnosť. Nielenže sa tým rozlúčil s elitným futbalom, ale aj platovo šiel výrazne dole. Zatiaľ čo v Madride v tom čase zarábal zhruba 20 miliónov dolárov ročne, v Los Angeles klesol takmer o 70 % na ročný plat 6,4 milióna dolárov.

David Beckham v drese Los Angeles Galaxy v roku 2008. Zdroj: Wikimedia/Raj Patel

MLS ako zlatá baňa

S odstupom času sa však ukázalo, že to bolo jedno z jeho najlepších rozhodnutí v živote. Ako totiž upozorňuje španielsky športový denník Marca, v Beckhamovej zmluve s LA Galaxy sa síce písalo o ročnom plate na úrovni 6,4 milióna dolárov, no anglický futbalista sa s vedením dohodol aj na tom, že dostane percento zo všetkých príjmov klubu.

Vďaka tomu si za päť rokov v LA zarobil k výplate ďalších približne 252 miliónov dolárov. V prepočte to znamená, že ročne mu klub platil okolo 50 miliónov dolárov, čo je sedemnásobok dohodnutej mzdy. Stal sa tak v tom čase najlepšie plateným futbalistom sveta.

Aby toho nebolo málo, v zmluve sa nachádzala aj exkluzívna klauzula, ktorá Beckhamovi po odchode do futbalového dôchodku zaručovala opciu na kúpu jedného z klubov súťaže za vyše 23 miliónov dolárov. Kúpil tak klub Inter Miami, do ktorého po novom prestúpil Lionel Messi. Rovnaká zmluva a podobný scenár pravdepodobne najbližšie roky čaká práve aj Messiho.

„Messi efekt“

Aby si si vedel predstaviť, koľko na tom Beckham zarobil, tak v marci 2020, keď Inter Miami odohral svoj prvý zápas v MLS, mal hodnotu 580 miliónov dolárov, takže 24-násobok ceny, za ktorú bývalý anglický futbalista klub kúpil. S príchodom Messiho sa predpokladá, že hodnota Interu Miami prekoná hranicu závratných 1,5 miliardy dolárov, čím by sa dostala na prvé miesto v tabuľke najhodnotnejších klubov MLS.

Tzv. Messi efekt sa odrazil aj v ďalších aspektoch klubu. Ako píše Forbes, ceny vstupeniek na zápas Inter Miami stúpli za jeden deň až 16-násobne. Pred Messiho podpisom stál jeden lístok v priemere 29 dolárov. Deň nato už 477 dolárov. Zadarilo sa aj oficiálnemu instagramovému účtu klubu. Zatiaľ čo pred Messiho príchodom mal Inter okolo milióna followerov, v čase písania článku má už na Instagrame takmer 8 miliónov fanúšikov.

Messi bol na Floride populárny už pred prestupom. Na snímke maľba Messiho pred argentínskou reštauráciou Fiorito v Miami aj so zamestnancami podniku. Zdroj: TASR/AP

Na výplatu Messiho sa bude skladať Apple aj Adidas. Po skončení kariéry môže kúpiť klub

Na sociálnych sieťach sa po správe o Messiho prestupe do zámoria začali ozývať jeho fanúšikovia, že na rozdiel od jeho večného rivala Cristiana Ronalda sa riadil láskou k športu a nie k peniazom. Messi totiž odmietol astronomickú ponuku zo Saudskej Arábie, konkrétne od štátom kontrolovaného klubu Al Hilal, ktorý Argentínčanovi ponúkal plat najprv 400 miliónov a neskôr až 500 miliónov eur ročne, píše Forbes.

Ak by na ponuku kývol, urobilo by to z neho suverénne najlepšie zarábajúceho futbalistu planéty. Na porovnanie, Ronaldo má v Al Nassr ročný plat na úrovni 200 miliónov dolárov. Messi však nekývol na ponuku od klubu, ktorý kontroluje krajina, kde sa nerešpektujú ľudské práva, čím si urobil dobré očko (nielen) u svojich fanúšikov.

Zdroj: Sebastian Frej/MB Media/Getty Images

V skutočnosti však predviedol hlavne bravúrny biznisový ťah. V konečnom dôsledku totiž vďaka kontraktu od Beckhamovho klubu Inter Miami môže z dlhodobého hľadiska zarobiť ešte viac. Podľa informácií portálu The Athletic by mal Messi síce zarábať „len“ 50 miliónov ročne ako základný plat, no v hre je omnoho viac.

Okrem toho by mal dostávať aj podiel zo zisku od spoločnosti Adidas (percentá z predajov dresov) a podiel od Applu z MLS Season Pass – nová streamovacia platforma v rámci Apple TV (percentá z predajov predplatného).

Messi má navyše v novej zmluve rovnakú klauzulu ako v roku 2007 David Beckham, a teda že v budúcnosti by mal dostať možnosť kúpiť si vlastný MLS klub. Ak by tak šiel v rovnakých šľapajach ako Becks, mohol by na tom podobne ako on raz zarobiť vyše miliardy dolárov.